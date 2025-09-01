El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez en la final de la Leagues Cup 2025, en la que su equipo, el Inter Miami, cayó goleado 3-0 frente al Seattle Sounders.

Tras el pitazo final, Suárez se vio involucrado en un violento incidente que incluyó un escupitajo y un enfrentamiento con un jugador rival. Hay voces que piden sanciones.

Tras la derrota de 3-0, algunos jugadores del Inter Miami se descontrolaron. Suárez tomó por el cuello al joven mexicano Obed Vargas, de 20 años, lo que desató un conato de pelea entre varios jugadores.

Luego, el atacante uruguayo lanzó un escupitajo en el rostro de Gene Ramírez, integrante de la seguridad del Seattle Sounders. Esto fue captado por las cámaras de las televisión.

Trascendió que Ramírez ironizó sobre el episodio al asegurar que “esperaba la mordida” de Suárez, en referencia al incidente con el italiano Giorgio Chiellini que terminó en la recordada mordida del uruguayo durante el Mundial de Brasil 2014.

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, afirmó Javier Mascherano, DT del Inter Miami, en declaraciones que publica la Agencia EFE

Riña monumental tras la final de la Leagues Cup

La tensión escaló rápidamente en el estadio Lumen Field, Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos. Según reportes, Sergio Busquets también agredió con un golpe de puño a Vargas, lo que podría acarrear sanciones adicionales.

Pese a la violencia, el técnico de los Sounders, Brian Schmetzer, prefirió enfocarse en la victoria. “La historia no es la pelea, la historia es lo bien que jugó mi equipo”, dijo en la rueda de prensa.

Seattle ganó con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, sumando un título histórico y dejando a Lionel Messi sin concretar su título número 47.

Luis Suárez y su historial de escándalos

A sus 38 años, Suárez arrastra un largo historial de episodios polémicos como los insultos racistas a Patrice Evra en 2011, y múltiples mordidas:

2010 (Ajax): mordió a Otman Bakkal (7 partidos de sanción).

mordió a Otman Bakkal (7 partidos de sanción). 2013 (Liverpool): mordió a Branislav Ivanović (10 partidos de suspensión).

mordió a Branislav Ivanović (10 partidos de suspensión). 2014 (Uruguay): mordió a Giorgio Chiellini en el Mundial (9 partidos de sanción FIFA y 4 meses sin jugar).

Ahora, la MLS deberá decidir si impone una nueva sanción al goleador uruguayo, cuya carrera combina éxitos deportivos con repetidos escándalos.

“Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara…”, dijo el exseleccionado de Estados Unidos Alexi Lalas el mismo que también defendió al Emelec en 1997.