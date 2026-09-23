La Selección de Ecuador suma seis derrotas en los últimos 11 debuts de entrenadores

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador empezará este jueves 24 de septiembre de 2026 un nuevo ciclo con el argentino Marcelo Gallardo como entrenador, con el antecedente de que en los 11 estrenos previos en el siglo XXI perdió en seis.

La Selección de Ecuador empieza un nuevo ciclo

La Selección de Ecuador en el siglo XXI disputó 11 partidos que marcaron el inicio de un nuevo ciclo con un entrenador oficial o interino. Ganó cinco y perdió seis entre amistosos y eliminatorias mundialistas.

El primer nombre en esta lista es el del colombiano Luis Fernando Suárez, quien tomó las riendas de Ecuador el 5 de septiembre de 2004 para medirse con Uruguay en Montevideo por las eliminatorias a Alemania 2006.

Los uruguayos ganaron 1-0 con un polémico tanto de Carlos Bueno (57′), cuyos dos cabezazos encontraron la respuesta de Edwin Villafuerte sin que quedara del todo claro si el balón cruzó la línea de meta en el segundo. El árbitro peruano Gilberto Hidalgo lo convalidó.

El primero de los cinco triunfos lo certificó Sixto Vizuete el 21 de noviembre de 2007 en las eliminatorias a Sudáfrica 2010, con una contundente goleada por 5-1 ante Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Walter Ayoví (2), Édison Méndez (2) e Iván Kaviedes marcaron para los ecuatorianos, mientras que Andrés Mendoza descontó para los peruanos a falta de cinco minutos para completar los 90 minutos reglamentarios.

El 4 de septiembre de 2010 se produjo el estreno de Reinaldo Rueda con una victoria por 2-1 ante México en Guadalajara. Esa noche anotaron Christian Benítez en el primer minuto y Jaime Ayoví a los 59′. Luis Checa descontó para los mexicanos con un gol en propia puerta.

Gustavo Quinteros empezó su ciclo con una derrota en 2015 contra México en un amistoso y Hernán ‘Bolillo’ Gómez con una victoria contra Jamaica en 2018 en otro comprobatorio disputado en Estados Unidos.

Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece perdieron ante Argentina (2020) y Brasil (2024) por eliminatorias como visitantes, y Félix Sánchez Bas (2023) cayó ante Australia en un amistoso escenificado en Sídney.

Los interinos que debutaron

En este recuento también se considera a los entrenadores interinos que tuvieron sus debuts con la Tri. El primero fue Sixto Vizuete, quien despachó con una goleada de 4-1 a la Bolivia de Xabier Azcargorta en 2014.

Jorge Célico cayó en 2017 ante Argentina 3-1 en Quito en el cierre de las eliminatorias a Rusia 2018, y el mismo estratega derrotó a Perú 1-0 en 2019 en el intervalo entre la salida del ‘Bolillo’ Gómez y el arribo del ‘Lechuga’ Alfaro.

Debuts de Ecuador en el siglo XXI

Técnico Partido Año Competición Sebastián Beccacece Brasil 1-0 Ecuador 2024 Eliminatorias Félix Sánchez Australia 3-1 Ecuador 2023 Amistoso Gustavo Alfaro Argentina 1-0 Ecuador 2020 Eliminatorias Jorge Célico Ecuador 1-0 Perú 2019 Amistoso Hernán Gómez Ecuador 2-0 Jamaica 2018 Amistoso Jorge Célico Ecuador 1-3 Argentina 2017 Eliminatorias Gustavo Quinteros México 1-0 Ecuador 2015 Amistoso Sixto Vizuete Ecuador 4-0 Bolivia 2014 Amistoso Reinaldo Rueda México 1-2 Ecuador 2010 Amistoso Sixto Vizuete Ecuador 5-1 Perú 2007 Eliminatorias Luis Fernando Suárez Uruguay 1-0 Ecuador 2004 Eliminatorias

Datos: Mi Fútbol Ecuador

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