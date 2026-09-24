Ecuador juega en menos de una hora ¿dónde ver el debut de Gallardo?

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Falta menos de una hora. La Selección de Ecuador vuelve a la cancha la mañana de este jueves 24 de septiembre de 2026 para enfrentar a Corea del Sur, en un amistoso que tendrá un ingrediente especial: será el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri.

La madrugada se convierte así en mañana de fútbol para los hinchas ecuatorianos. El encuentro se disputará en Suwon, mientras en Ecuador muchos apenas empiezan el día. La buena noticia para quienes quieran acompañar el inicio del nuevo ciclo es que el compromiso podrá verse en señal abierta.

Ecuador y Corea abren hoy la era Gallardo con un horario para madrugar

El partido entre Ecuador y Corea del Sur comenzará a las 06:00, hora ecuatoriana. En Corea del Sur serán las 20:00 cuando comience el encuentro. La diferencia de 14 horas entre ambos países explica por qué el estreno de Gallardo llega en una franja tan poco habitual para los aficionados ecuatorianos.

El escenario será el Suwon World Cup Stadium, también conocido como Big Bird Stadium. El recinto tiene capacidad para más de 42 000 espectadores y fue una de las sedes del Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002.

Para quienes empiezan temprano su jornada laboral, se movilizan hacia sus trabajos o simplemente quieren acompañar a la Tri desde el primer minuto, el dato principal está claro: el balón comenzará a rodar a las 06:00.

¿Dónde ver a Ecuador ante Corea del Sur?

El encuentro tendrá transmisión gratuita por señal abierta en territorio ecuatoriano. Los aficionados, por lo tanto, no necesitarán contratar un servicio adicional de pague por ver para observar el estreno de Gallardo.

El regreso de la Selección de Ecuador a la televisión abierta marca una diferencia frente a varios partidos del ciclo anterior, cuando determinados compromisos de la Tri estuvieron vinculados a servicios pagados.

La transmisión adquiere todavía más importancia por la hora del encuentro. Quienes estén en casa antes de comenzar sus actividades podrán seguir el partido desde las 06:00.

Gallardo debuta con Ecuador después de una preparación contrarreloj

Los ojos también estarán sobre Marcelo Gallardo. El argentino afrontará su primera experiencia al frente de una selección nacional después de una carrera como entrenador desarrollada exclusivamente en clubes.

Su estreno llega con un margen reducido de preparación. Los convocados viajaron hacia Corea del Sur desde diferentes países después de cumplir sus compromisos con sus clubes, por lo que el cuerpo técnico recibió progresivamente a los futbolistas antes de completar el grupo.

EL COMERCIO detalló el 23 de septiembre de 2026 que Gallardo pudo trabajar con el plantel antes del compromiso y dejó una primera pista sobre la identidad que pretende construir: buscar protagonismo dentro de los partidos.

El contexto también condiciona las primeras decisiones del técnico. Ecuador disputará tres encuentros durante su gira por Asia, por lo que el cuerpo técnico deberá administrar las cargas de los futbolistas y utilizar estos compromisos para observar diferentes alternativas.

La convocatoria, además, tiene ausencias importantes. Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez no forman parte de esta gira debido a sus respectivos procesos de recuperación.

Ecuador inicia una gira que continuará en Japón

El partido de esta mañana será solamente el comienzo. Después de enfrentar a Corea del Sur, la delegación ecuatoriana viajará a Japón para participar en la Copa Kirin.

La Tri enfrentará a la Selección de Japón el jueves 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama. Ese encuentro también obligará a madrugar en territorio ecuatoriano, pues está programado para las 05:10.

El tercer compromiso será el lunes 5 de octubre en Tokio, frente a Nueva Zelanda o Panamá, según los resultados del torneo.

Antes de pensar en esos encuentros, la atención está puesta en Suwon. Gallardo tendrá esta mañana sus primeros 90 minutos al frente de Ecuador y los aficionados ya pueden preparar el café: a las 06:00 comienza una nueva etapa de la Tri.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Corea del Sur y el debut de Marcelo Gallardo:

❓ ¿A qué hora juega Ecuador contra Corea del Sur? Ecuador enfrentará a Corea del Sur a las 06:00, hora ecuatoriana, este jueves 24 de septiembre de 2026.

En Corea del Sur serán las 20:00 debido a las 14 horas de diferencia. El horario obliga a madrugar a los aficionados que quieran seguir desde el inicio el primer partido de Marcelo Gallardo. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur? El partido tendrá transmisión gratuita por señal abierta en Ecuador.

Según la información de la nota, los aficionados no necesitarán contratar un servicio adicional de pague por ver para seguir el amistoso. ❓ ¿Dónde se juega el partido entre Ecuador y Corea del Sur? El encuentro se disputará en el Suwon World Cup Stadium, también conocido como Big Bird Stadium.

El escenario tiene capacidad para más de 42 000 espectadores y fue una de las sedes utilizadas durante el Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002. ❓ ¿Qué jugadores importantes no estarán con Ecuador en esta gira? Entre las ausencias están Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

Los tres futbolistas no forman parte de esta gira debido a sus respectivos procesos de recuperación. Gallardo, además, llega al debut con pocos días de trabajo junto al plantel completo. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de enfrentar a Corea del Sur? Ecuador jugará contra Japón el jueves 1 de octubre a las 05:10, hora ecuatoriana.

El partido se disputará en Yokohama por la Copa Kirin. La Tri tendrá un tercer encuentro el 5 de octubre en Tokio frente a Nueva Zelanda o Panamá, dependiendo de los resultados del torneo.

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