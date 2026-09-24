Gallardo y Beccacece dejaron un dato inesperado en sus debuts con Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Dos entrenadores argentinos, dos estrenos con derrota y dos partidos separados por poco más de dos años. Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece iniciaron sus etapas al frente de la Selección de Ecuador sin conseguir marcar, aunque el marcador final es apenas la primera capa de una comparación que muestra diferencias cuando se revisan las estadísticas, los rivales y los futbolistas utilizados.

Beccacece debutó el 6 de septiembre de 2024 con una caída 1-0 frente a Brasil, en Curitiba, por las eliminatorias al Mundial 2026. Gallardo comenzó el 24 de septiembre de 2026 con un 3-0 ante Corea del Sur, en Suwon, durante un amistoso internacional. Los dos resultados fueron adversos, pero ¿qué tan diferentes fueron realmente esos primeros 90 minutos?

Gallardo y Beccacece dejaron diferencias en Ecuador y la selección

Los números permiten mirar más allá del 1-0 y el 3-0. El Ecuador de Beccacece tuvo 43 % de posesión frente a Brasil, realizó nueve remates, colocó dos a puerta y consiguió dos tiros de esquina. La selección brasileña tuvo 57 % del balón, efectuó 10 disparos y tres fueron al arco.

Con Gallardo, la posesión ecuatoriana bajó al 40 % frente al 60 % de Corea del Sur. Sin embargo, la Tri alcanzó 10 remates, tres de ellos a puerta, y obtuvo cinco córners. En cantidad de disparos igualó a los coreanos, aunque la diferencia estuvo en dónde y cómo se produjeron esos intentos.

Ocho de los 10 remates de Ecuador ante Corea del Sur llegaron desde fuera del área y solo dos fueron realizados dentro. La Tri no generó grandes ocasiones y acumuló 0,37 goles esperados (xG), frente a 1,03 del conjunto asiático. Es decir, disparar prácticamente lo mismo que el rival no significó generar el mismo peligro.

De Brasil a Corea, así cambiaron los 11 de Ecuador

La comparación también muestra cuánto cambió la selección entre ambos ciclos. Beccacece estrenó su proceso con Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Pervis Estupiñán, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Dos años después, Gallardo inició ante Corea del Sur con Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo. Solo Galíndez, Pacho, Estupiñán y Franco repitieron entre ambos equipos titulares.

El cambio tiene contexto. Gallardo asumió después del Mundial 2026 y afrontó su primera convocatoria sin nombres como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, mientras Enner Valencia ya había cerrado su etapa con la Tri. Su primera nómina mantuvo, sin embargo, a 19 futbolistas que habían participado en el Mundial.

Dos derrotas que ocurrieron en escenarios distintos

La comparación tampoco puede separarse de la importancia de cada encuentro. Beccacece debutó en un partido oficial de eliminatorias y frente a Brasil. Su equipo llegó al descanso perdiendo por el gol de Rodrygo a los 30 minutos y el marcador no volvió a moverse.

Gallardo, en cambio, afrontó un amistoso y consiguió mantener el 0-0 durante todo el primer tiempo. El partido cambió después: Oh Hyeon-gyu marcó a los 54 minutos, Son Heung-min amplió la ventaja a los 58 y Lee Dong-gyeong estableció el 3-0 a los 86.

El estreno del nuevo entrenador llegó, además, con poco margen de preparación. EL COMERCIO publicó el 23 de septiembre de 2026 que Gallardo había recibido progresivamente a sus convocados en Corea del Sur, apenas dos días antes del partido en Suwon. La concentración abrió una gira de tres encuentros en Asia y el primer contacto prolongado del entrenador con sus jugadores.

La historia de los estrenos también muestra que perder el primer partido no es excepcional en la Tri: antes del duelo con Corea del Sur, Ecuador había sufrido seis derrotas en los 11 debuts anteriores de entrenadores durante el siglo XXI.

Ahora, la gira asiática continuará dando minutos y entrenamientos al nuevo cuerpo técnico. Después del primer examen, los siguientes partidos permitirán ampliar una comparación que, por ahora, tiene un punto común entre Gallardo y Beccacece: ninguno consiguió marcar ni ganar en sus primeros 90 minutos al frente de Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre los debuts de Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece con Ecuador:

❓ ¿Cómo fueron los debuts de Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece con Ecuador? Ambos entrenadores debutaron con derrota y sin que Ecuador pudiera marcar goles.

Contexto:

Beccacece comenzó con una derrota 1-0 ante Brasil el 6 de septiembre de 2024 por las eliminatorias. Gallardo inició su etapa con un 3-0 frente a Corea del Sur el 24 de septiembre de 2026, en un amistoso. ❓ ¿Qué Ecuador generó más remates en el debut de cada entrenador? El equipo de Gallardo registró 10 remates, uno más que los nueve conseguidos en el estreno de Beccacece.

Ante Corea del Sur, tres disparos fueron a puerta, mientras que frente a Brasil, en 2024, Ecuador consiguió dos remates al arco. ❓ ¿Ecuador generó peligro pese a sus 10 remates ante Corea del Sur? Las estadísticas muestran que la mayoría de los disparos se produjeron lejos del área.

Ocho de los 10 remates fueron desde fuera del área y Ecuador acumuló 0,37 goles esperados (xG), frente a 1,03 de Corea del Sur. La Tri no registró grandes ocasiones. ❓ ¿Cuántos jugadores repitieron como titulares entre los debuts de Beccacece y Gallardo? Solamente cuatro futbolistas fueron titulares en ambos partidos.

Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Alan Franco estuvieron desde el inicio tanto contra Brasil en 2024 como frente a Corea del Sur en 2026. ❓ ¿Por qué no se pueden comparar únicamente los marcadores de ambos debuts? Porque los partidos se disputaron en contextos competitivos y deportivos diferentes.

Beccacece debutó ante Brasil en un encuentro oficial de eliminatorias, mientras Gallardo lo hizo en un amistoso y con poco tiempo de preparación junto al plantel completo. Por eso, las estadísticas y las circunstancias aportan contexto adicional a las dos derrotas.

Te recomendamos