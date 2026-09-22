Marcelo Gallardo recibió a sus convocados en Corea del Sur

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo vive sus primeras horas como entrenador de la Selección de Ecuador, con la que debutará el jueves 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur en Suwon. Previo a ello, recibió a sus convocados en el hotel de concentración en el país asiático.

Marcelo Gallardo se presentó ante sus jugadores

La noche de este martes 22, las cuentas oficiales de redes sociales de la Tri publicaron un video en el que se observa a Marcelo Gallardo junto a su equipo de trabajo recibiendo a los jugadores que llegaron para la tripleta de partidos.

Alan Minda, Pedro Vite, Angelo Preciado, Juan Riquelme Angulo, Moisés Ramírez, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán y Félix Torres fueron algunos de los futbolistas que estrecharon la mano del DT argentino y sus colaboradores.

El ‘Muñeco’ explicó a sus jugadores que la concentración en Asia servirá para acelerar el proceso de conocimiento del grupo en las sesiones de entrenamiento y en los duelos contra Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda o Panamá.

Detalló que esperará a que se incorporen los jugadores que todavía faltan para conversar con mayor detalle sobre los próximos desafíos y los objetivos del proceso que recién comienza con la selección ecuatoriana.

Este martes el entrenamiento consistió en trabajos en el gimnasio. El miércoles la agenda contempla la rueda de prensa en la que intervendrá el adiestrador a las 02:30 (hora de Ecuador) y 30 minutos después el entrenamiento oficial antes de su debut.

¡Comenzó #LaEraGallardo!



Nuestro DT se reunió por primera vez con el equipo. 🇪🇨 pic.twitter.com/njFJFl3wzF — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 23, 2026

Gallardo tiene una carrera brillante como DT

Tras retirarse como futbolista en el Nacional de Uruguay, allí empezó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011. Entre 2023 y 2024 tuvo un fugaz y poco exitoso paso por el fútbol árabe con el Al-Ittihad.

En 2014 fue anunciado como técnico a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

14 títulos en ocho años y medio al frente del banquillo ‘millonario’ resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, incluida la histórica Libertadores de 2018 ganada a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Con ‘el Muñeco’ en el banquillo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015.

También ganó la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

Hasta el momento de su primera llegada al banquillo, River solo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

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