Hernán Galíndez es criticado por un histórico de la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Hernán Galíndez quedó en el centro de la polémica luego de la derrota 3-0 de la Selección de Ecuador ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador tricolor. Ulises de la Cruz lo criticó con dureza este jueves 24 de septiembre de 2026.

Hernán Galíndez fue criticado por de la Cruz

Ulises de la Cruz es una de las voces autorizadas para hablar de la Selección de Ecuador luego de haber defendido su camiseta en cinco Copa América, cuatro eliminatorias y en los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

De la Cruz se refirió con dureza a Galíndez, indicando que es momento de buscar otros nombres para que cuiden el arco tricolor en este nuevo proceso que finalizará en 2030 con la Copa del Mundo a celebrarse entre Europa, África y Sudamérica.

“Yo veo que él ya está más de salida, ya ha dado su máximo; hay que buscar alguien que gane experiencia para tener un arquero de futuro”, dijo el lateral derecho que jugó en equipos de Ecuador, Brasil, Escocia e Inglaterra.

Indicó que, desde su punto de vista, a cierta edad a los jugadores les empiezan a afectar los viajes y las concentraciones. Para ese trajín se requieren futbolistas “que tengan juventud, vigor y ánimo de hacer cosas importantes”.

A su criterio, el argentino-ecuatoriano “pudo haber hecho más” en los tres goles de los surcoreanos, reiterando que el nuevo cuerpo técnico debe centrarse en encontrar otro arquero que lo sustituya en los siguientes compromisos.

“Necesitamos buscar a alguien que nos garantice hacia adelante, hacia lo que viene, para estar tranquilos. Tenemos tiempo antes de que vengan las eliminatorias para consolidar un arquero”, recalcó en ECDF.

Ulises jugó 101 partidos con la Tri

Ulises de la Cruz es uno de los siete jugadores que superaron la barrera de los 100 partidos jugando con la Selección de Ecuador. Esta cifra la logró entre 1995 y 2010, año en el que le dijo adiós al combinado nacional.

Esta estadística es liderada por Iván Jacinto Hurtado con 168 entre 1992 y 2010. Le siguen Walter Orlando Ayoví (121), Édison Vicente Méndez (111), Álex Darío Aguinaga (109) y Enner Remberto Valencia (109), todos mundialistas.

De la Cruz jugó su último encuentro con la Tri precisamente ante Corea del Sur en mayo de 2010 en una derrota 2-0, previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Fue convocado por Sixto Vizuete, quien lo mantuvo en el terreno de juego hasta los 77 minutos antes de ser reemplazado por Pedro Quiñónez.

Marcelo Elizaga; Miguel Ibarra, Marcelo Fleitas, Iván Hurtado, Geovanny Nazareno y Ulises de la Cruz (Pedro Quiñónez); Fernando Hidalgo, Oswaldo Minda (Joao Rojas) y Michael Quiñónez (Edison Preciado); Michael Arroyo e Iván Kaviedes fueron los jugadores utilizados en esa jornada.

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