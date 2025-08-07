Joel Ordóñez, defensor ecuatoriano de 21 años que milita en el Club Brujas de Bélgica, todavía no tiene claro cual será el siguiente paso en su carrera, si el Olympique de Marsella, que mostró interés formal en contratarlo o la supuesta propuesta del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Ante esta posibilidad, Iván Hurtado no dudó en aconsejar a Joel Ordóñez para que tome la decisión de jugar en Arabia Saudita, pese a ser uno de los jugadores con mayor proyección en Ecuador a sus cortos 21 años de edad.

Más noticias:

Iván Hurtado aconsejó a Joel Ordóñez

Iván Hurtado, histórico defensor central de la selección ecuatoriana y mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, fue enfático al mencionar que si estuviera en el lugar de Joel Ordóñez, no lo pensaría dos veces. “Yo de Joel, me voy a Arabia Saudita”, dijo.

Hurtado argumentó que el contexto económico y deportivo de Arabia Saudita ha cambiado en los últimos años, con una liga cada vez más competitiva, grandes figuras internacionales y una exposición creciente. “Actualmente, los ojos del mundo están puestos en dicho país. Miren los torneos que hace. Es un club importante de ese país, participó en el Mundial de Clubes, mencionó, en alusión al protagonismo internacional del Al-Hilal.

Más allá del aspecto deportivo, Hurtado hizo énfasis en la necesidad de los futbolistas de pensar en su futuro. “Él es un profesional del fútbol. Él tiene su familia, tendrá sueños. El día de mañana se retirará y tiene que pensar en su estabilidad. La profesión del futbolista es corta y, si no sabes hacer las cosas bien, puedes tener muchos problemas”, sostuvo.

El exzaguero recordó su propia experiencia cuando en julio de 2005 aceptó una oferta para jugar en Catar, primero con el Al-Arabi y luego con el Al-Ahli. “Me llamaron, acepté y me fui. Mi representante se puso de acuerdo con un intermediario argentino y nos fuimos a Catar”, rememoró.

Aquel traspaso se dio cuando Hurtado tenía 30 años. Hoy, mirando en retrospectiva, asegura que si la oportunidad hubiera llegado a los 21, como en el caso de Ordóñez, habría tomado la misma decisión. “A mí me llegó la propuesta a los 30 años, pero si me hubiera tocado a los 21, también hubiera elegido Catar, porque el futbolista tiene que pensar en su futuro, en su familia”, añadió.

Durante su carrera, Hurtado recibió ofertas de clubes en Brasil y Argentina, pero priorizó aquellas que le ofrecían mejores condiciones económicas. “Me quedé donde estaba por un factor económico, porque el mercado mexicano pagaba mucho mejor. El fútbol es una profesión corta y hay que saber tomar decisiones”, explicó en un programa de ECDF, donde ahora se desempeña como panelista.

Por ahora, Joel Ordóñez sigue siendo jugador del Brujas. Su futuro inmediato está por resolverse.

Información externa: Iván Hurtado

Entrevista Luis Alfonso Chango