La primera prueba de Jordy Caicedo con Gallardo dejó más dudas que certezas

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Jordy Caicedo recibió una de las primeras oportunidades importantes del nuevo proceso de Ecuador. El atacante fue elegido por Marcelo Gallardo como centrodelantero titular frente a Corea del Sur, este jueves 24 de septiembre de 2026, en Suwon, en el primer partido del entrenador argentino al frente de la Tri.

Su presencia tenía un contexto particular. La Selección acaba de iniciar una etapa sin Enner Valencia, máximo goleador histórico del combinado nacional, y el puesto de ‘9’ aparece entre las posiciones que deberán encontrar dueño durante el nuevo ciclo. En ese escenario, el partido de Caicedo dejó cifras que permiten medir su primera prueba.

Caicedo dejó números para revisar con Ecuador ante Corea y Gallardo

Caicedo permaneció 67 minutos en cancha durante la derrota 3-0 de Ecuador frente a Corea del Sur. Fue reemplazado por Juan Riquelme Angulo, quien realizó su debut con la selección absoluta.

El delantero terminó el encuentro con un solo remate, que salió fuera del arco, y fue sancionado una vez por posición adelantada. No registró pases decisivos y completó siete de los 11 pases que intentó, una efectividad del 64 %.

Su participación con pelota también fue reducida: contabilizó 18 acciones. Dentro de ellas, completó dos pases en el último tercio del campo, acertó su único pase largo y ganó el único regate que intentó.

La plataforma que registró las estadísticas del partido le otorgó una valoración de 5,8. En labores sin balón, Caicedo cometió dos faltas, recibió una, perdió la posesión siete veces y recuperó el balón en una ocasión.

Las cifras individuales adquieren mayor relevancia al compararlas con el rendimiento general de la Tri. Ecuador terminó el partido con el 59 % de posesión, 11 remates y cinco disparos al arco, mientras Corea del Sur tuvo el 41 %, realizó 10 tiros y colocó tres entre los tres postes.

La diferencia estuvo en la eficacia. El equipo asiático convirtió sus tres remates a puerta y ganó 3-0, mientras la Tri cerró el encuentro sin goles. El debut de Gallardo terminó así con una derrota pese a que Ecuador acumuló más balón y más intentos ofensivos.

Del gol en Argentina al desafío con la Selección

El contraste con el momento de Caicedo en clubes es significativo. Con Huracán, el atacante llegó a septiembre como uno de los delanteros ecuatorianos con mayor producción goleadora del año.

El 5 de septiembre de 2026, EL COMERCIO publicó que Caicedo alcanzó 12 goles durante 2026 con Huracán, después de marcar frente a Belgrano en su regreso tras una suspensión. Cuatro de esas anotaciones correspondían al Torneo Clausura argentino.

Ese rendimiento fue uno de los argumentos deportivos para mantenerse entre las alternativas ofensivas de la Selección. En total, el atacante había anotado 12 goles en 23 partidos del fútbol argentino durante el año.

La dificultad ahora pasa por trasladar esa producción al combinado nacional, donde los automatismos, compañeros y espacios son diferentes a los que encuentra regularmente en su club.

El puesto de ‘9’ entra en una nueva etapa

La salida de Enner Valencia después del Mundial 2026 abrió una competencia que tendrá varios capítulos. El histórico delantero se retiró de la Tri con 49 goles y dejó libre una posición que ocupó durante más de una década.

Gallardo convocó para esta gira a distintas alternativas ofensivas, entre ellas Caicedo, Kevin Rodríguez, Juan Riquelme Angulo, John Yeboah y Nilson Angulo. El calendario asiático permitirá que el cuerpo técnico reparta minutos y pruebe distintas estructuras.

El siguiente examen será ante Japón, el 1 de octubre, por la Copa Kirin. Para Jordy Caicedo, ese encuentro puede significar otra oportunidad dentro de una competencia que apenas empieza: definir quién será la referencia ofensiva de Ecuador en la primera etapa de la era Gallardo.

Preguntas frecuentes sobre Jordy Caicedo y su partido ante Corea del Sur:

❓ ¿Cuánto tiempo jugó Jordy Caicedo ante Corea del Sur? Jordy Caicedo disputó 67 minutos en la derrota 3-0 de Ecuador.

Marcelo Gallardo lo eligió como centrodelantero titular en su primer partido como entrenador de la Tricolor. Caicedo fue reemplazado por Juan Riquelme Angulo, quien debutó con la selección absoluta. ❓ ¿Cuántos remates realizó Jordy Caicedo contra Corea del Sur? Caicedo realizó un remate y no fue al arco.

El delantero también fue sancionado una vez por posición adelantada y no registró pases decisivos durante sus 67 minutos en cancha. ❓ ¿Qué estadísticas dejó Jordy Caicedo en el partido? Completó siete de 11 pases, con una efectividad del 64 %, y registró 18 acciones con pelota.

Además, completó dos pases en el último tercio, acertó su único pase largo y ganó el único regate que intentó. La plataforma citada en la nota le otorgó una valoración de 5,8. ❓ ¿Cómo llega Jordy Caicedo a la Selección desde Huracán? Caicedo llegó respaldado por su producción goleadora en el fútbol argentino.

Hasta inicios de septiembre acumulaba 12 goles en 23 partidos durante 2026 con Huracán. Su desafío ahora es trasladar esa efectividad al nuevo proceso de Ecuador. ❓ ¿Jordy Caicedo será el nuevo ‘9’ titular de Ecuador? Todavía no existe un delantero confirmado como dueño de esa posición.

El retiro de Enner Valencia abrió una nueva competencia por el puesto. Caicedo recibió la primera titularidad del ciclo de Gallardo, mientras otros atacantes buscarán minutos durante la gira asiática.

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