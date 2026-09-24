Hernán Galíndez queda en el centro de las críticas tras el 3-0 de Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Hernán Galíndez quedó en el centro de los comentarios en redes sociales después de la derrota 3-0 de Ecuador ante Corea del Sur, en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri. El arquero que complió 40 partidos con la Tricolor fue cuestionado.

El partido se disputó este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Suwon World Cup Stadium. Ecuador mantuvo el arco en cero durante el primer tiempo, pero en la segunda mitad recibió tres goles.

Hernán Galíndez quedó bajo la lupa

El segundo tanto de Corea del Sur fue el más comentado. Son Heung-Min ejecutó un tiro libre con su pierna derecha y sorprendió a Galíndez, quien quedó descolocado y mal ubicado ante el remate.

En el primer gol, algunos comentarios también señalaron que el arquero estaba algo adelantado. Para el tercer tanto, marcado por Lee Dong-gyeong a los 86 minutos, hubo aficionados que consideraron que Galíndez pudo salir para intentar cerrar el espacio. Eso sí, sobre todo en este tercer tanto los locales ‘bailaron’ a la defensa ecuatoriana.

La actuación del guardameta se reflejó en las calificaciones de Sofascore. Galíndez recibió 5,1 puntos, mientras que Angelo Preciado obtuvo 5,8 y Pervis Estupiñán 5,9. Fueron los tres jugadores ecuatorianos con las puntuaciones más bajas. Del lado surcoreano, H. Oh recibió 8,1 y Son Heung-Min 8,0.

El regreso de Galíndez a la Tri

El encuentro ante Corea del Sur también marcó el regreso de Galíndez a la Selección de Ecuador. Después de la eliminación del Mundial 2026, el arquero había anunciado que el partido ante México sería su despedida.

Posteriormente explicó que tomó esa decisión en un momento de tristeza y frustración, sin conversar primero con su esposa y sus hijos. Con la llegada de Gallardo, decidió continuar y aseguró que aceptará el papel que le corresponda, ya sea como titular o suplente.

Galíndez debutó con Ecuador en junio de 2021, durante la Copa América de Brasil, ante Perú. Antes del partido frente a Corea del Sur acumulaba 39 apariciones con la Tri. Tras disputar este encuentro llegó a 40 partidos, con 33 goles recibidos y 17 encuentros con el arco en cero.

¿Cuando juega Ecuador?

Ecuador tendrá una nueva oportunidad para reaccionar el 1 de octubre, cuando enfrente a Japón en el segundo partido de su gira por Asia.