Gallardo estrena su primer 11 con Ecuador y deja varias sorpresas ante Corea

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La espera terminó y la primera decisión de Marcelo Gallardo ya está sobre la cancha. Ecuador enfrenta a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre de 2026 en Suwon, en el debut del entrenador argentino, con una alineación que ofrece las primeras pistas de un ciclo que apenas comienza y que todavía tiene varias piezas por recuperar. El amistoso arranca a las 06:00 de Ecuador en el Suwon World Cup Stadium.

El estreno llega prácticamente sin margen para ensayar. Los futbolistas se incorporaron progresivamente desde distintos países y Gallardo reconoció antes del encuentro que apenas pudo reunir al plantel completo en las horas previas. Ese contexto convierte al primer once en algo más que una lista de nombres: permite observar cómo resolvió el técnico las ausencias y dónde decidió tocar una estructura que venía del proceso anterior.

Ecuador ante Corea, el debut de Gallardo empieza en la alineación

La primera alineación de Ecuador bajo el mando de Gallardo tiene a Hernán Galíndez en el arco. Por delante aparecen Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho y Pervis Estupiñán. Pacho, defensor del Paris Saint-Germain, llevará además la capitanía en este debut frente a Corea del Sur.

En la mitad de la cancha, la apuesta reúne a Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo y Keny Arroyo. Más adelante estarán John Yeboah y Jordy Caicedo, una elección que, por distribución nominal, plantea una estructura con dos referencias ofensivas y jugadores capaces de moverse desde las bandas hacia zonas interiores. La formación oficial coincide con la divulgada antes del encuentro en Suwon.

La presencia de Arroyo es una de las novedades del primer equipo de Gallardo. El extremo regresó a la Selección de Ecuador después de no haber formado parte del plantel mundialista, mientras que Nilson Angulo recibe nuevamente espacio desde el arranque. Ambos aparecen dentro de un equipo en el que el entrenador debe encontrar alternativas sin varios habituales.

Las ausencias obligaron a mover piezas

El once también debe leerse desde quienes no están. Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez quedaron fuera de la gira mientras atraviesan procesos físicos y de recuperación. A ellos se sumaron las bajas de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, lo que redujo las opciones disponibles para el estreno.

La ausencia de Caicedo, especialmente, cambia una de las zonas que más estabilidad había tenido en la Selección de Ecuador. Sin el volante del Chelsea, Alan Franco y Pedro Vite asumen responsabilidades en la circulación y recuperación, mientras los extremos pueden convertirse en una vía para acelerar las transiciones.

No significa, sin embargo, que este once defina desde ahora al equipo de Gallardo. El propio entrenador ha insistido en que necesitará tiempo para trasladar sus conceptos al campo. Antes del partido explicó que su “idea madre” será construir una selección protagonista, pero también advirtió que el escaso trabajo colectivo obliga a separar las intenciones de lo que pueda verse inmediatamente.

El primer ensayo de una etapa que mira más allá de Corea

Un día antes, el 23 de septiembre de 2026, EL COMERCIO detalló que Gallardo llegaba al estreno ante Corea del Sur con poco tiempo de trabajo y con la intención de comenzar a construir un Ecuador con mayor protagonismo. La gira, por ello, funciona como el primer laboratorio competitivo del nuevo cuerpo técnico.

Después de este encuentro, la Selección de Ecuador viajará a Japón para continuar su recorrido asiático. El 1 de octubre enfrentará al combinado japonés en Yokohama y posteriormente disputará otro compromiso dentro de la Copa Kirin. Esos partidos ampliarán el margen para probar futbolistas, repartir cargas y observar cuánto puede avanzar la idea del entrenador con más sesiones de trabajo.

La primera fotografía del ciclo, sin embargo, ya está tomada: Galíndez; Preciado, Porozo, Pacho, Estupiñán; Franco, Vite, Angulo, Arroyo; Yeboah y Caicedo. Son los once elegidos para abrir oficialmente la era Gallardo.

Preguntas frecuentes sobre la alineación de Ecuador ante Corea del Sur:

❓ ¿Cuál es la alineación de Ecuador ante Corea del Sur? Marcelo Gallardo eligió a Galíndez; Preciado, Porozo, Pacho, Estupiñán; Franco, Vite, Angulo, Arroyo; Yeboah y Caicedo.

=Este es el primer 11 titular del entrenador argentino al frente de la Selección de Ecuador, en el amistoso disputado este 24 de septiembre de 2026 en Suwon. ❓ ¿Quién es el capitán de Ecuador ante Corea del Sur? Willian Pacho lleva la capitanía de Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo.

El defensor del Paris Saint-Germain integra la zaga junto con Ángelo Preciado, Jackson Porozo y Pervis Estupiñán. ❓ ¿Quiénes juegan en el ataque de Ecuador? John Yeboah y Jordy Caicedo aparecen como los futbolistas más adelantados.

Además, Keny Arroyo y Nilson Angulo aportan alternativas desde sectores exteriores, dentro de una estructura que puede modificarse según el desarrollo del encuentro. ❓ ¿Qué jugadores importantes están ausentes ante Corea del Sur? Entre las bajas están Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez.

Las ausencias obligaron a Gallardo a modificar diferentes sectores del equipo, especialmente el mediocampo y el frente ofensivo. ❓ ¿Es esta la alineación definitiva de la nueva etapa de Ecuador? No. Este primer 11 debe entenderse como el punto de partida del ciclo de Marcelo Gallardo.

El entrenador tuvo poco tiempo para trabajar con todo el plantel y la gira continuará en Japón. Los siguientes partidos le permitirán probar otras variantes, repartir cargas y avanzar en la idea de construir una selección con mayor protagonismo.

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