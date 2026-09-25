Ecuador vuelve a madrugar ante Japón ¿a qué hora juega la Tri?

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador tendrá que pasar rápido la página. Después de caer ante Corea del Sur en el estreno de Marcelo Gallardo, la Tri continuará su gira por Asia y su próximo desafío será frente a Japón, en un partido que volverá a modificar la rutina de los aficionados ecuatorianos por el horario.

El encuentro se disputará el jueves 1 de octubre de 2026 en Yokohama y corresponderá a la Copa Kirin. Para Gallardo será su segundo partido al frente de la selección, pero para quienes quieran verlo desde Ecuador habrá una condición conocida después del duelo en Corea: tocará madrugar.

Ecuador y Japón ponen a prueba a la selección de Gallardo en otro horario para madrugar

El partido entre Japón y Ecuador comenzará a las 05:10, hora ecuatoriana, el jueves 1 de octubre y se transmitirá por señal abierta para todo el país. El encuentro se jugará en el Estadio Internacional de Yokohama, uno de los escenarios históricos del fútbol japonés.

La diferencia horaria explica por qué el compromiso llegará durante la madrugada ecuatoriana. Mientras la mayoría del país apenas empiece su jornada, la Tri ya estará en cancha disputando su segundo encuentro de la gira asiática.

Para el hincha, por tanto, el dato cambia la rutina: quienes quieran acompañar a Ecuador desde el pitazo inicial deberán levantarse incluso más temprano que para el partido frente a Corea del Sur, que comenzó a las 06:00.

El compromiso ante Japón también tendrá transmisión gratuita por señal abierta en territorio ecuatoriano. Los aficionados podrán observar el partido sin contratar un servicio adicional de pague por ver.

Ecuador regresa a un estadio que guarda un recuerdo mundialista

El escenario también tiene historia para la Tri. El Estadio Internacional de Yokohama fue sede de la final del Mundial de 2002 entre Brasil y Alemania, pero también recibió uno de los resultados más recordados de la primera participación mundialista de Ecuador.

El 13 de junio de 2002, la Tri derrotó 1-0 a Croacia en ese escenario gracias a un gol de Édison Méndez. Fue la primera victoria de la selección ecuatoriana en una Copa del Mundo.

El Comercio detalló el 16 de septiembre de 2026 que el equipo volvería a Yokohama como parte del calendario inicial de Marcelo Gallardo y que precisamente allí Ecuador consiguió aquel triunfo histórico ante los croatas.

Veinticuatro años después, la Tri regresará al mismo escenario, aunque en circunstancias diferentes y dentro de un proceso que apenas empieza.

Gallardo llega a Japón después de un estreno adverso

El segundo encuentro tendrá además un contexto deportivo diferente al primero. Ecuador perdió 3-0 frente a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre, en Suwon, en el debut de Gallardo como seleccionador.

La Tri sostuvo el empate durante el primer tiempo, pero recibió los tres goles después del descanso. El resultado dejó al entrenador con varios días para trabajar antes de su siguiente presentación y con la posibilidad de realizar cambios en su alineación.

Tras el encuentro, Marcelo Gallardo pidió tranquilidad frente al inicio de su proceso. El Comercio publicó el 24 de septiembre que el entrenador asumió la derrota y puso el foco en el escaso tiempo de preparación que tuvo antes de su estreno.

El partido contra Japón ofrecerá ahora un escenario distinto: el cuerpo técnico dispondrá de más jornadas para trabajar con sus futbolistas antes de volver a competir.

La Copa Kirin definirá el último rival de Ecuador

El duelo ante Japón abrirá la participación ecuatoriana en la Copa Kirin, torneo amistoso internacional organizado en territorio japonés.

Después del encuentro en Yokohama, Ecuador todavía tendrá un tercer partido durante su gira por Asia. La Tri volverá a jugar el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.

Su rival saldrá de la otra llave del torneo, que enfrentará a Panamá y Nueva Zelanda. Dependiendo de los resultados, Ecuador disputará la final o el encuentro por el tercer lugar.

Antes de conocer ese rival, la siguiente parada está definida. Japón espera a la Tri en Yokohama y, desde Ecuador, el despertador tendrá que adelantarse todavía más: el balón comenzará a rodar a las 05:10.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Japón por la Copa Kirin:

❓ ¿Cuándo juega Ecuador contra Japón? Ecuador enfrentará a Japón el jueves 1 de octubre de 2026.

Será el segundo partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri y el primero de Ecuador dentro de la Copa Kirin, después de la derrota 3-0 frente a Corea del Sur. ❓ ¿A qué hora juega Ecuador vs. Japón? El partido comenzará a las 05:10, hora de Ecuador.

El horario obligará nuevamente a madrugar a los aficionados ecuatorianos. El encuentro anterior frente a Corea del Sur empezó a las 06:00. ❓ ¿Dónde se jugará el Ecuador vs. Japón? El encuentro se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama.

El escenario tiene un recuerdo especial para la Tri: allí consiguió su primera victoria en un Mundial, cuando derrotó 1-0 a Croacia el 13 de junio de 2002 con gol de Édison Méndez. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Japón? El partido tendrá transmisión gratuita por señal abierta en Ecuador.

Los aficionados podrán seguir el segundo encuentro de la era Gallardo sin contratar un servicio adicional de pague por ver. ❓ ¿Contra quién jugará Ecuador después de Japón? La Tri enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda el lunes 5 de octubre.

El rival dependerá de los resultados de la Copa Kirin. Ecuador disputará la final o el partido por el tercer lugar en el Estadio Nacional de Tokio.

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