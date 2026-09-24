Gallardo rompe el silencio tras el 3-0 de Ecuador ante Corea y deja un mensaje a la selección

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La primera imagen de la era de Marcelo Gallardo dejó más preguntas que certezas. La Selección de Ecuador perdió 3-0 frente a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre de 2026, en Suwon, en un estreno que cambió radicalmente después del descanso y puso al nuevo cuerpo técnico frente a su primer escenario adverso.

El resultado, sin embargo, fue apenas una parte de lo ocurrido. Después del encuentro, Gallardo compareció ante los medios y puso el foco en circunstancias que rodearon su debut, en lo ocurrido durante los 90 minutos y, especialmente, en cómo pretende afrontar lo que viene. Sus palabras ofrecen una primera lectura sobre cómo administrará los momentos difíciles al frente del fútbol ecuatoriano.

Gallardo explica qué ocurrió con Ecuador ante Corea y la selección

La explicación apareció entonces. Gallardo reconoció que el equipo perdió consistencia conforme avanzó el encuentro y vinculó esa caída con el desgaste acumulado por los futbolistas, los viajes para incorporarse a la concentración y el escaso margen que tuvo para trabajar con todo el grupo antes de su estreno.

“Nos fuimos diluyendo física y mentalmente”, sostuvo el entrenador argentino después del encuentro. Su análisis apuntó especialmente al segundo tiempo, cuando Corea del Sur consiguió romper el equilibrio que había predominado durante buena parte de la primera mitad.

Los goles llegaron después del descanso y terminaron construyendo una diferencia amplia. Más allá del marcador, la caída física tuvo una consecuencia futbolística: Ecuador perdió capacidad para sostener el ritmo frente a un rival que encontró más espacios conforme transcurrieron los minutos.

Para el hincha, esa explicación ayuda también a poner el 3-0 en perspectiva. No significa que el resultado carezca de importancia, sino que este primer partido todavía ofrece una muestra limitada de lo que podrá construir el nuevo entrenador cuando disponga de más sesiones de trabajo.

El tiempo de trabajo condicionó el primer examen

Gallardo prácticamente no tuvo una semana normal de entrenamiento antes de dirigir por primera vez a la Tri. Los convocados llegaron progresivamente a Corea del Sur desde diferentes países y el plantel terminó de reunirse en las horas anteriores al compromiso.

Ese escenario ya formaba parte de las advertencias previas. El 23 de septiembre de 2026, EL COMERCIO detalló que el entrenador llegaba al estreno con poco tiempo de preparación y que recién había podido disponer del grupo completo para realizar su primer entrenamiento. La gira asiática, por eso, fue planteada desde el inicio como una primera etapa para introducir conceptos y observar futbolistas.

Antes de enfrentar a Corea del Sur, el propio Gallardo había señalado que su “idea madre” sería construir una selección protagonista. También había advertido que trasladar esa intención al campo necesitaría tiempo, precisamente porque el calendario prácticamente no le permitió desarrollar entrenamientos colectivos antes de su primer partido.

Gallardo asume la responsabilidad y mira hacia lo que viene

El entrenador tampoco utilizó esas circunstancias para desligarse del resultado. Gallardo asumió la responsabilidad por el 3-0 y dejó una de las frases que marcó su comparecencia posterior: “Que duela y ya está, pensaremos en lo que viene”.

El mensaje marca la transición entre el resultado inmediato y el proceso que recién comienza. Para Ecuador, los amistosos de esta gira no entregan puntos para unas eliminatorias ni definen una clasificación, pero sí funcionan como pruebas para que el cuerpo técnico identifique respuestas individuales y colectivas pensando en los siguientes desafíos oficiales.

La planificación contempla tres encuentros en Asia. Después del estreno en Suwon, la Tri enfrentará a Japón el 1 de octubre y posteriormente disputará otro compromiso el 5 de octubre dentro de la gira. Esos días adicionales representan algo que Gallardo prácticamente no tuvo antes de medirse con Corea del Sur: entrenamientos consecutivos con sus jugadores.

El 3-0 quedará registrado como el resultado de su primer partido, pero las siguientes presentaciones permitirán observar otra variable: cuánto puede cambiar Ecuador cuando su nuevo entrenador finalmente disponga de tiempo para trabajar.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Marcelo Gallardo tras el Ecuador vs. Corea del Sur:

❓ ¿Qué dijo Marcelo Gallardo después de la derrota de Ecuador ante Corea del Sur? Gallardo reconoció que Ecuador perdió consistencia física y mental durante el partido.

“Nos fuimos diluyendo física y mentalmente”, señaló el entrenador después del 3-0. Su análisis estuvo enfocado principalmente en lo sucedido durante el segundo tiempo. ❓ ¿Por qué Gallardo considera que Ecuador bajó su rendimiento? El técnico relacionó la caída con el desgaste de los jugadores, los viajes y el poco tiempo de preparación.

Los convocados llegaron progresivamente a Corea del Sur desde distintos países y Gallardo apenas pudo disponer del grupo completo antes de afrontar su primer partido. ❓ ¿Marcelo Gallardo asumió la responsabilidad por el 3-0? Sí. Gallardo asumió el resultado y evitó quedarse únicamente en las circunstancias previas al encuentro.

“Que duela y ya está, pensaremos en lo que viene”, manifestó el argentino después de su primera derrota como entrenador de la Selección de Ecuador. ❓ ¿Qué idea de juego quiere implementar Gallardo en Ecuador? Gallardo pretende construir una selección protagonista.

Antes de su debut explicó que esa será su “idea madre”, aunque también advirtió que necesitará tiempo y entrenamientos para trasladar sus conceptos al funcionamiento colectivo. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de perder ante Corea del Sur? La Tri enfrentará a Japón el 1 de octubre de 2026.

Ecuador continuará su gira asiática y tendrá otro compromiso el 5 de octubre. Estos días permitirán a Gallardo disponer de más entrenamientos consecutivos para trabajar con sus jugadores.

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