Ecuador ya brilla en la Champions League: gol de John Mercado y asistencia de Kevin Rodríguez

Los futbolistas ecuatorianos comenzaron a dejar su huella en la Uefa Champions League 2026/27. En la tercera ronda de clasificación, John Mercado y Kevin Rodríguez fueron protagonistas con un gol y una asistencia, respectivamente, acercando a sus equipos a la fase de playoffs, el último paso antes de ingresar a la fase de liga del torneo.

Mientras Mercado fue el héroe del Sparta Praga con el tanto de la victoria, Kevin Rodríguez aportó una asistencia con el Union Saint-Gilloise, aunque su equipo terminó cediendo un empate sobre el final.

John Mercado le dio el triunfo al Sparta Praga

El Sparta Praga recibió al Olympique de Lyon en el partido de ida de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League.

El conjunto checo comenzó en desventaja tras un autogol de Martin Suchomel, pero reaccionó en el segundo tiempo.

Primero, Matěj Ryneš igualó el compromiso y, minutos más tarde, apareció John Mercado para convertirse en la figura del encuentro.

El delantero ecuatoriano conectó un preciso cabezazo que venció al arquero rival y decretó el 2-1 definitivo, resultado que le permite al Sparta Praga viajar a Francia con ventaja en la serie.

No venía siendo precisamente el mejor partido de John Mercado, de hecho había fallado hace poco una chance abajo del arco, pero tiene arco de redención inmediata y pone el 2-1 a favor del Sparta Praha en condición de local con este cabezazo. pic.twitter.com/M7MHT3SYew — Diego Briones (@Diego_Briones13) August 4, 2026

El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 11 de agosto, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio del Olympique de Lyon.

Kevin Rodríguez aportó una asistencia con el Union Saint-Gilloise

En Bélgica, el Union Saint-Gilloise empató 3-3 frente al Bodø/Glimt, una de las revelaciones de la pasada edición de la Champions League.

Kevin Rodríguez ingresó en el segundo tiempo y tuvo una destacada actuación.

El ecuatoriano asistió con un gran pase filtrado a Promise David, quien marcó el 3-2 parcial para el conjunto belga.

🇪🇨Asistenciaaa Ecuatorianaaa 🇪🇨🔥



🇪🇨 Kevin Rodríguez • 🇧🇪 Union Saint-Gilloise asiste en el tercer gol de su equipo en el empate 3- 3 en la Champions League pic.twitter.com/1FkWjUxIzq — alejandro ruilova (@alejoruilova) August 4, 2026

Aunque el Union parecía quedarse con la victoria, el equipo noruego consiguió el empate en los minutos finales y dejó la eliminatoria completamente abierta.

La revancha se jugará el martes 11 de agosto, desde las 11:00 (hora de Ecuador), en el Aspmyra Stadion, en Noruega.

Ecuador empieza a destacar en la Champions

Con el gol de John Mercado y la asistencia de Kevin Rodríguez, Ecuador ya registra sus primeras participaciones directas en anotaciones durante la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

Ambos futbolistas buscarán mantener ese protagonismo en los partidos de vuelta para ayudar a sus equipos a avanzar a los playoffs, la última instancia antes de acceder a la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.