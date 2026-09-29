Las eliminatorias al Mundial 2030 tendrán menos cupos en disputa

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las eliminatorias al Mundial 2030 empezarán tentativamente desde el próximo año para definir a las selecciones de Sudamérica que representarán al continente en el torneo que, por primera vez en la historia, se disputará en tres continentes.

Las eliminatorias repartirán menos cupos al Mundial 2030

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Este aspecto hace que las eliminatorias en esta parte del mundo se modifiquen sustancialmente.

Para el Mundial 2026, la FIFA incrementó el número de selecciones participantes de 32 a 48, con lo que el cupo de equipos de Sudamérica pasó de cuatro y medio (cuatro directos y un repechaje) a seis y medio.

Fue así como Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay consiguieron su billete directamente, mientras que Bolivia disputó el repechaje intercontinental en México, el cual no logró superar.

Para el 2030 están directamente clasificadas Uruguay, Argentina y Paraguay, por lo que ya aseguran tres de los seis cupos directos con los que cuenta la Conmebol. Esto provoca que el margen para el resto de combinados se reduzca.

Si bien la Conmebol mantendrá sus seis cupos y medio para la venidera Copa del Mundo, las siete selecciones restantes solo competirán por los tres cupos directos y el del repechaje que quedan disponibles, según explicó en X el periodista Juan José Buscalia.

Asimismo, se contempla que los tres anfitriones disputen el proceso clasificatorio completo para no perder ritmo competitivo. Sus enfrentamientos servirán como rodaje oficial antes de la cita máxima, garantizando que el fixture de 18 fechas se mantenga intacto.

Calendario FIFA 2026 – 2030

Año Fechas Tipo de periodo Máximo de partidos 2026 21 septiembre – 6 octubre Partidos internacionales 4 2026 9 – 17 noviembre Partidos internacionales 2 2027 22 – 30 marzo Partidos internacionales 2 2027 7 – 15 junio Partidos internacionales 2 2027 20 septiembre – 5 octubre Partidos internacionales 4 2027 8 – 16 noviembre Partidos internacionales 2 2028 20 – 38 marzo* Partidos internacionales 2 2028 29 mayo – 6 junio Partidos internacionales 2 2028 Junio – julio Copa América — 2028 18 septiembre – 3 octubre Partidos internacionales 4 2028 13 – 21 noviembre Partidos internacionales 2 2029 19 – 27 marzo Partidos internacionales 2 2029 4 – 12 junio Partidos internacionales 2 2029 24 septiembre – 9 octubre Partidos internacionales 4 2029 12 – 20 noviembre Partidos internacionales 2 2030 18 – 26 marzo Partidos internacionales 2 2030 3 – 11 junio Partidos internacionales 2 2030 Junio – julio Mundial 2030 —

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