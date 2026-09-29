Las eliminatorias al Mundial 2030 tendrán menos cupos en disputa

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las eliminatorias al Mundial 2030 empezarán tentativamente desde el próximo año para definir a las selecciones de Sudamérica que representarán al continente en el torneo que, por primera vez en la historia, se disputará en tres continentes.
El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Este aspecto hace que las eliminatorias en esta parte del mundo se modifiquen sustancialmente.
Para el Mundial 2026, la FIFA incrementó el número de selecciones participantes de 32 a 48, con lo que el cupo de equipos de Sudamérica pasó de cuatro y medio (cuatro directos y un repechaje) a seis y medio.
Fue así como Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay consiguieron su billete directamente, mientras que Bolivia disputó el repechaje intercontinental en México, el cual no logró superar.
Para el 2030 están directamente clasificadas Uruguay, Argentina y Paraguay, por lo que ya aseguran tres de los seis cupos directos con los que cuenta la Conmebol. Esto provoca que el margen para el resto de combinados se reduzca.
Si bien la Conmebol mantendrá sus seis cupos y medio para la venidera Copa del Mundo, las siete selecciones restantes solo competirán por los tres cupos directos y el del repechaje que quedan disponibles, según explicó en X el periodista Juan José Buscalia.
Asimismo, se contempla que los tres anfitriones disputen el proceso clasificatorio completo para no perder ritmo competitivo. Sus enfrentamientos servirán como rodaje oficial antes de la cita máxima, garantizando que el fixture de 18 fechas se mantenga intacto.
|Año
|Fechas
|Tipo de periodo
|Máximo de partidos
|2026
|21 septiembre – 6 octubre
|Partidos internacionales
|4
|2026
|9 – 17 noviembre
|Partidos internacionales
|2
|2027
|22 – 30 marzo
|Partidos internacionales
|2
|2027
|7 – 15 junio
|Partidos internacionales
|2
|2027
|20 septiembre – 5 octubre
|Partidos internacionales
|4
|2027
|8 – 16 noviembre
|Partidos internacionales
|2
|2028
|20 – 38 marzo*
|Partidos internacionales
|2
|2028
|29 mayo – 6 junio
|Partidos internacionales
|2
|2028
|Junio – julio
|Copa América
|—
|2028
|18 septiembre – 3 octubre
|Partidos internacionales
|4
|2028
|13 – 21 noviembre
|Partidos internacionales
|2
|2029
|19 – 27 marzo
|Partidos internacionales
|2
|2029
|4 – 12 junio
|Partidos internacionales
|2
|2029
|24 septiembre – 9 octubre
|Partidos internacionales
|4
|2029
|12 – 20 noviembre
|Partidos internacionales
|2
|2030
|18 – 26 marzo
|Partidos internacionales
|2
|2030
|3 – 11 junio
|Partidos internacionales
|2
|2030
|Junio – julio
|Mundial 2030
|—