El Mundial 2030 se jugará en estos países, ciudades y estadios

El Mundial 2030 se jugará en seis países y 18 ciudades, celebrando el centenario del torneo.

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La cuenta regresiva para el Mundial 2030 empezó una vez que la edición de 2026 llegó a su fin con la coronación de España como campeona. Este nuevo certamen se disputará en seis países, en 18 ciudades y 21 estadios.

¿El Mundial 2030 con 64 equipos?

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró el lunes 20 de julio que el Mundial 2030, en el que se celebrará el centenario de la Copa del Mundo, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes junto a España, Marruecos y Portugal, es una oportunidad para “una competencia con 64 equipos”.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó Domínguez en su cuenta de X, un día después de la final de la cita global que se disputó este año en México, EE.UU. y Canadá.

El titular de la Conmebol ha planteado que el certamen pautado para el 2030 se juegue por “única vez” con 64 selecciones, lo que considera permitirá que el fútbol “llegue a más gente”.

“Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente”, afirmó el dirigente del balompié suramericano durante una conferencia de prensa en noviembre del año pasado.

Por ello, Domínguez ha planteado que este asunto “no se puede quedar en manos de 40 personas” y ha defendido que “tiene que estar abierto al debate del mundo entero”.

¿En qué ciudades se jugará el Mundial 2030?

PaísCiudadEstadios
EspañaBarcelonaCamp Nou
RCDE Stadium
BilbaoSan Mamés
MadridSantiago Bernabéu
Metropolitano
SevillaLa Cartuja
Las PalmasGran Canaria
San SebastiánAnoeta
ZaragozaLa Romareda
MarruecosCasablancaEstadio Hassan II
TángerEstadio Ibn Batouta
MarrakechEstadio de Marrakech
RabatEstadio Moulay Abdellah
AgadirEstadio de Agadir
FezEstadio de Fez
PortugalLisboaEstádio Da Luz
Estádio José Alvalade
OportoEstádio do Dragão
ArgentinaBuenos AiresMonumental
UruguayMontevideoCentenario
ParaguayAsunciónOsvaldo Domínguez Dibb

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