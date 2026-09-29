La Selección de Ecuador ultima detalles para enfrentar a Japón

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador sigue con su preparación para enfrentarse a Japón en el segundo partido amistoso de esta larga fecha FIFA en la que también jugará ante Panamá o Nueva Zelanda. La Tri sumó un entrenamiento en Yokohama.

La Selección de Ecuador sigue con sus entrenamientos

La Selección de Ecuador sumó este martes 29 de septiembre de 2026 un nuevo entrenamiento al mando del argentino Marcelo Gallardo. El combinado nacional hizo sus trabajos en Yokohama, ciudad que será sede de este nuevo amistoso ante el combinado de Japón.

La planificación del cuadro nacional contempla que este miércoles se llevará a cabo la rueda de prensa a las 17:00 de Japón (03:00 de Ecuador) previa al juego, en la que estarán presentes Gallardo y un jugador por designar.

Después, se llevará a cabo el entrenamiento oficial a las 18:00 de Japón (04:00 de Ecuador) en la cancha del Estadio Internacional de Yokohama. Este es el mismo escenario donde en 2002 los ecuatorianos derrotaron a Croacia por 1-0 en la fase de grupos del Mundial.

Ese es el único antecedente que tiene Ecuador jugando en ese estadio, el cual se inauguró en 1998 y ha sido sede del Mundial de selecciones y clubes, Copa Confederaciones, Copa Intercontinental y Juegos Olímpicos, entre otros.

Ecuador vuelve a la Copa Kirin

La Selección de Ecuador competirá por segunda vez en la Copa Kirin, un torneo que desde 1976 hasta 1991 se disputó con clubes y que a partir de 1992 pasó a invitar exclusivamente a selecciones, siempre en Japón.

La única vez que La Tri fue invitada fue en 1995. En esa ocasión, el saldo fue con dos derrotas. La primera fue ante Escocia por 2-1 en Toyama. El único gol ecuatoriano lo hizo Eduardo ‘Tanque‘ Hurtado, el tercer goleador histórico del combinado nacional con 26 tantos.

En el duelo ante los japoneses, la derrota fue más estruendosa, con un contundente 3-0. Los locales se llevaron el triunfo con las anotaciones de Masashi Nakayama y del histórico Kazuyoshi Miura (2).

En el cómputo general será el sexto duelo entre ambas selecciones. En los cinco previos, el saldo es de dos triunfos para Japón, uno para Ecuador y dos empates; el último se registró en 2022 y terminó con un intrascendente 0-0 en Düsseldorf.

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