Enner Valencia será titular con Boca ante Vasco, ¿a qué hora juega?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Enner Valencia será titular con Boca Juniors este martes 13 de octubre de 2026, cuando el conjunto argentino reciba a Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El delantero ecuatoriano tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad goleadora en una noche que puede marcar el camino del equipo hacia la final continental.

El compromiso se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires, donde Boca buscará aprovechar su condición de local antes de viajar a Brasil. La presencia de Valencia desde el arranque cobra relevancia por su reciente rendimiento y por la competencia que mantiene con Miguel Merentiel por un lugar en el ataque del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

¿A qué hora juega Boca de Enner Valencia ante Vasco por la Sudamericana?

El encuentro entre Boca Juniors y Vasco da Gama comenzará a las 19:30, hora de Ecuador, este martes 13 de octubre. En Argentina, el partido arrancará a las 21:30.

El estadio La Bombonera será el escenario de una semifinal que enfrentará a dos clubes históricos del continente. Boca buscará obtener una ventaja en casa, mientras que Vasco intentará conseguir un resultado que le permita definir la clasificación en territorio brasileño.

La revancha está programada para el martes 20 de octubre. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Enner Valencia llega en racha goleadora a la semifinal

La titularidad de Enner Valencia llega después de sus recientes actuaciones con Boca Juniors. El delantero ecuatoriano marcó el viernes 9 de octubre durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el torneo argentino.

Aquella anotación representó su quinto gol con la camiseta azul y oro y confirmó su buen momento ofensivo antes de enfrentar a Vasco da Gama.

El 9 de octubre, EL COMERCIO informó sobre el tanto del ecuatoriano en el estadio Mario Alberto Kempes, donde fue incluido desde el inicio por el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Valencia también ha tenido participación en la presente edición de la Copa Sudamericana. En los cuartos de final ante São Paulo, ingresó desde el banco de suplentes en ambos encuentros.

Ahora, su presencia desde el pitazo inicial representa una oportunidad para trasladar su rendimiento goleador al escenario internacional.

El atacante ecuatoriano competía por el puesto con Miguel Merentiel, quien había sido protagonista en la eliminatoria anterior al convertir el gol del triunfo 1-0 frente a São Paulo en Buenos Aires.

Boca busca dar el primer golpe ante Vasco da Gama

Boca Juniors alcanzó las semifinales después de eliminar a São Paulo con un marcador global de 2-1. El conjunto argentino ganó 1-0 en La Bombonera y empató 1-1 durante el compromiso de vuelta en Brasil.

El equipo busca conquistar su tercera Copa Sudamericana, tras los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

Por su parte, Vasco da Gama consiguió su clasificación después de superar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. El equipo brasileño empató 0-0 en Bogotá y ganó 2-0 en Río de Janeiro.

Para el conjunto argentino, la presencia de Valencia puede representar una alternativa importante dentro del área rival. El ecuatoriano destaca por sus movimientos a espaldas de los defensores, su velocidad para atacar los espacios y su capacidad para definir cerca del arco.

Su experiencia internacional también constituye uno de los recursos ofensivos de Boca para una eliminatoria que se disputará en dos partidos.

El resultado de este martes será determinante para afrontar la revancha del 20 de octubre en Brasil. Mientras tanto, Enner Valencia tendrá la oportunidad de buscar su primer gol en esta fase de la competición y acercarse a una final continental con el equipo argentino.

Preguntas frecuentes sobre Enner Valencia y Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026:

❓ ¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026? Boca Juniors enfrentará a Vasco da Gama el martes 13 de octubre de 2026, a las 19:30 de Ecuador, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, y comenzará a las 21:30 de Argentina. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir una ventaja como local antes de disputar la revancha en Brasil. ❓ ¿Enner Valencia será titular con Boca Juniors ante Vasco da Gama? Sí. Enner Valencia será titular con Boca Juniors frente a Vasco da Gama, según la información previa al encuentro de semifinales.

El delantero ecuatoriano llega después de marcar ante Instituto de Córdoba, el 9 de octubre, y mantiene una competencia por el puesto con Miguel Merentiel. Su presencia desde el inicio representa una nueva oportunidad para trasladar su rendimiento goleador a la Copa Sudamericana. ❓ ¿Cuántos goles lleva Enner Valencia con Boca Juniors en 2026? Enner Valencia acumula cinco goles con Boca Juniors, después de marcar en el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, el viernes 9 de octubre de 2026.

El delantero ecuatoriano convirtió en el estadio Mario Alberto Kempes, donde también fue titular. Su reciente rendimiento ofensivo llega en un momento importante para Boca, que busca clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. ❓ ¿Cuándo se juega la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama? El partido de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama está programado para el martes 20 de octubre de 2026, en Brasil.

La eliminatoria se disputará a dos encuentros. Boca será local en la ida, mientras que Vasco recibirá la revancha. El equipo que supere la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. ❓ ¿Cómo llegaron Boca Juniors y Vasco da Gama a las semifinales de la Copa Sudamericana? Boca Juniors eliminó a São Paulo por un marcador global de 2-1, mientras que Vasco da Gama superó a Independiente Santa Fe por 2-0.

Boca ganó 1-0 en La Bombonera y empató 1-1 en Brasil. Por su parte, Vasco igualó 0-0 en Bogotá y venció 2-0 en Río de Janeiro. El conjunto argentino busca conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

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