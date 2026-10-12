Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Mundial 2026 dejó una historia que volvió a poner a Enner Valencia y a la Selección de Ecuador en el centro de la atención internacional. Un partido disputado el 20 de junio, en Kansas City, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en el escenario de un registro que recibió reconocimiento oficial meses después.

El protagonista del reconocimiento no fue un goleador ni un futbolista que levantó el trofeo. Fue Eloy Room, arquero de Curazao, quien encontró en los remates del capitán ecuatoriano una parte importante de una actuación que terminó inscrita en Guinness World Records. La historia, sin embargo, tiene un detalle que conecta a ambos jugadores.

El récord Guinness que vincula a Enner Valencia con Ecuador en el Mundial

El 11 de octubre de 2026 trascendió el reconocimiento obtenido por Eloy Room, quien igualó el récord de más atajadas en un partido de la Copa Mundial de la FIFA, con 16 intervenciones frente a Ecuador.

La marca figura en el registro oficial de Guinness World Records, que también reconoce al estadounidense Tim Howard por sus 16 atajadas contra Bélgica en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

La diferencia entre ambas actuaciones estuvo en el resultado. Mientras Estados Unidos perdió 2-1 ante los belgas después de la prórroga, Curazao consiguió empatar 0-0 frente a La Tri y sumar su primer punto en la historia de los mundiales.

El guardameta caribeño compartió el reconocimiento en sus redes sociales y expresó su satisfacción por representar a su país. También dedicó el logro a los aficionados de la isla, que participaba por primera vez en una Copa del Mundo.

Enner Valencia fue uno de los principales responsables del registro

Aunque el reconocimiento pertenece a Eloy Room, Enner Valencia tuvo una participación determinante en la estadística que llevó al arquero a los libros de historia.

El delantero ecuatoriano realizó siete remates durante el compromiso, cinco de ellos dirigidos a portería. Según las estadísticas recogidas del encuentro, todos esos disparos encontraron la respuesta del guardameta caribeño.

Entre las intervenciones destacaron dos situaciones de mano a mano en las que Valencia estuvo cerca de romper el empate, pero Room consiguió impedirlo.

Esas cinco atajadas representaron casi un tercio del total reconocido oficialmente. En otras palabras, el máximo goleador histórico de La Tri fue uno de los futbolistas que más contribuyó, involuntariamente, a la marca del arquero rival.

La paradoja resulta particular: mientras el atacante buscaba abrir el marcador para Ecuador, cada intervención del guardameta acercaba a Curazao a un resultado histórico y a su arquero a un reconocimiento internacional.

Ecuador y un empate que adquirió otra dimensión

El encuentro tuvo consecuencias deportivas más allá del registro individual. Ecuador llegó al enfrentamiento con la necesidad de recuperarse de la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil, sufrida en su debut mundialista.

El 20 de junio de 2026, EL COMERCIO ya había explicado que La Tri necesitaba una victoria ante Curazao para mantener el control de sus posibilidades de clasificación, antes de enfrentar a Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, el 0-0 dejó a los ecuatorianos sin los tres puntos que buscaban y permitió a la selección caribeña conseguir su primera unidad en una Copa del Mundo.

Para Curazao, además, el resultado tuvo una dimensión histórica. Según Guinness World Records, se convirtió en la nación más pequeña que había conseguido clasificarse a un Mundial.

El partido también mostró cómo una actuación individual puede modificar el desarrollo de un encuentro. A pesar de las oportunidades generadas por Ecuador, las intervenciones de Room impidieron que la superioridad ofensiva se tradujera en goles.

El registro que comparte Eloy Room con Tim Howard

El reconocimiento coloca a Eloy Room junto a Tim Howard, cuya actuación frente a Bélgica en 2014 había establecido una de las estadísticas más conocidas entre los guardametas mundialistas.

La marca oficial de ambos es de 16 atajadas en un mismo encuentro. La diferencia es que Howard necesitó disputar una prórroga, mientras que Room consiguió igualar el registro durante los 90 minutos reglamentarios.

Esa particularidad permite dimensionar el rendimiento del arquero caribeño, que terminó el encuentro sin recibir goles frente a una selección que contó con Enner Valencia como principal referencia ofensiva.

El reconocimiento llegó casi cuatro meses después del enfrentamiento en Kansas City, cuando Room compartió públicamente su condición de poseedor de un Récord Guinness. Así, aquel empate sin goles entre Ecuador y Curazao volvió a ocupar un espacio en la historia del fútbol mundial.

Preguntas frecuentes sobre el récord Guinness de Eloy Room ante Ecuador en el Mundial 2026:

❓ ¿Qué récord Guinness consiguió Eloy Room frente a Ecuador en el Mundial 2026? El arquero de Curazao, Eloy Room, igualó el récord de 16 atajadas en un mismo partido de la Copa Mundial de la FIFA.

La marca se produjo el 20 de junio de 2026, durante el empate 0-0 entre Ecuador y Curazao en Kansas City, Estados Unidos. Guinness World Records reconoció oficialmente la actuación, que Room compartió públicamente el 11 de octubre. ❓ ¿Qué relación tiene Enner Valencia con el récord Guinness de Eloy Room? Enner Valencia realizó cinco remates a portería que fueron detenidos por Eloy Room, contribuyendo a su registro histórico.

El capitán ecuatoriano intentó siete disparos durante el encuentro, cinco de ellos entre los tres palos. El guardameta respondió a todos, incluidos dos mano a mano. Las intervenciones ante Valencia representaron casi un tercio de las 16 atajadas reconocidas. ❓ ¿Cómo quedó el partido entre Ecuador y Curazao en el Mundial 2026? Ecuador y Curazao empataron 0-0 el 20 de junio de 2026, por la fase de grupos del Mundial.

La Tri buscaba recuperarse de su derrota inicial por 1-0 ante Costa de Marfil. Sin embargo, las intervenciones de Room impidieron la victoria ecuatoriana y permitieron que Curazao consiguiera su primer punto en la historia de los mundiales. ❓ ¿Qué arquero comparte el récord Guinness con Eloy Room? Eloy Room comparte la marca de 16 atajadas con Tim Howard, exportero de Estados Unidos.

Howard consiguió el registro frente a Bélgica en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, en un partido que terminó 2-1 a favor de los europeos después de la prórroga. Room igualó esa cantidad de intervenciones durante los 90 minutos reglamentarios. ❓ ¿Por qué fue histórico el empate de Curazao ante Ecuador? Porque Curazao consiguió su primer punto en una Copa del Mundo y su arquero alcanzó una marca reconocida por Guinness World Records.

La selección caribeña disputaba su primera participación mundialista. Además, Guinness World Records la reconoce como la nación más pequeña que había logrado clasificarse a una Copa del Mundo. El empate frente a Ecuador quedó marcado tanto por ese resultado como por las 16 atajadas de Eloy Room.

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