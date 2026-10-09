Enner Valencia anotó un nuevo gol con Boca Juniors

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Enner Valencia anotó este viernes 9 de octubre de 2026 su quinto gol con Boca Juniors. Lo hizo en la fecha 12 del Torneo Clausura de la liga argentina ante Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes, una de las sedes del Mundial 1978.

Enner Valencia continúa con su racha goleadora

Enner Valencia alargó su racha goleadora este viernes con la camiseta de Boca Juniors. Rodolfo Arruabarrena lo incluyó en el tridente de ataque junto al colombiano Sebastián Villa y el joven argentino Leones Flores.

La historia para el ‘Xeneize’ no empezó con una sonrisa. A los 14 minutos, Fernando Alarcón abrió el marcador, lo que silenció el estadio mundialista, donde había mayoría de hinchas visitantes.

Pese a ello, no cayeron en la desesperación y ‘Superman’ salió en su rescate tal como lo hizo el domingo 27 de septiembre, cuando con un triplete suyo le ganaron 3-2 a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio ‘Gigante de Arroyito‘.

El delantero ecuatoriano aprovechó el error garrafal del portero Marcos Ledesma, quien no pudo retener un tiro libre levantado desde el lado izquierdo por parte de Lautaro Blanco. Estuvo atento y mandó el balón al fondo del arco.

Los jugadores locales reclamaron que previo a la anotación hubo una falta en contra del arquero, pero el VAR confirmó el tanto porque el impacto que provocó que deje el balón en el área fue con un compañero suyo.

Con el esférico en juego, Valencia se lanzó al piso y la impactó con su pierna izquierda pese a la férrea marca de Alarcón, el autor del primer gol, que nada pudo hacer para evitar el nuevo grito de gol del ariete.

De esta manera, Enner Valencia llegó a su quinto gol con Boca. Dos de esos tantos los registró en el Clausura y los tres restantes en la Copa Argentina. Su aporte se completa con dos asistencias y dos tarjetas amarillas en 11 compromisos.

Gol de Valencia

¡ENNER ESTUVO ATENTO Y FACTURÓ! Valencia aprovechó el error de Ledesma en la salida, su posterior golpe con un mismo compañero y marcó el 1-1 de Boca vs. Instituto. https://t.co/kqavUEZgu6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Festejo de Arrruabarrena

¡¡POCAS VECES VISTO!! ¡¡UN FESTEJO MESURADO DEL VASCO!! Ante la incertidumbre por una posible falta sobre el arquero de Instituto, Arruabarrena no explotó como nos tiene acostumbrados con el 1-1 de Boca. Pero ojo, luego le pidió más intensidad a sus jugadores a pura LOCURA. https://t.co/Z5PUbDNRtp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Triplete vs. Racing

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