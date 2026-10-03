Enner Valencia desata otra fiebre en Argentina tras el Boca-Racing

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La fiebre por Enner Valencia ya salió de la cancha. En Argentina, el nombre del delantero ecuatoriano continúa creciendo alrededor de Boca Juniors después de la remontada ante Racing Club por la Copa Argentina, una actuación que pasó de los registros del fútbol a las tribunas y las redes sociales.

Una nueva historia apareció en TikTok a través de la cuenta @azulsofiaa. La joven publicó un video de su hermano, hincha de Boca, después de tomar una decisión vinculada directamente con aquella noche en Rosario. El registro terminó mostrando hasta dónde llegó el impacto de los tres goles del ecuatoriano.

La fiebre por Enner crece en Argentina después del Boca-Racing

El aficionado se tatuó una representación de los tres goles que Enner Valencia convirtió frente a Racing Club y añadió el nombre del delantero ecuatoriano al diseño. El video fue difundido por su hermana desde @azulsofiaa y convirtió una celebración de fútbol en otra muestra del momento que atraviesa el atacante en Argentina.

El origen de esa reacción está en el domingo 27 de septiembre. Boca Juniors perdía 2-0 ante Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina cuando Rodolfo Arruabarrena envió a Valencia al campo a los 56 minutos. El ecuatoriano respondió con tres goles de cabeza y selló el 3-2 que clasificó al conjunto ‘xeneize’ a semifinales. Entre su primer y tercer tanto transcurrieron apenas 23 minutos.

La dimensión histórica ayuda a explicar la repercusión. TyC Sports detalló que Valencia se convirtió en apenas el quinto jugador de la historia de Boca que anotó un triplete de cabeza. Antes lo consiguieron Roberto Cherro, Delfín Cáceres, Jaime Sarlanga y Ricardo Gareca. El sitio oficial de Boca Juniors, además, lo ubicó como el décimo extranjero que firma tres goles en un mismo partido con la camiseta azul y oro.

Del cuestionamiento a la ovación de la Bombonera

El giro alrededor de Valencia resulta todavía más marcado por el contexto de sus primeras semanas en Buenos Aires. El delantero llegó a Boca Juniors en agosto y su primer gol con el club apareció ante Central Córdoba, el 11 de septiembre, después de una etapa inicial en la que alternó titularidades e ingresos desde el banco.

El triplete cambió la escala de su protagonismo. Según publicó EL COMERCIO el 28 de septiembre de 2026, los tres cabezazos dejaron registros poco frecuentes dentro de la historia de Boca. El ecuatoriano había entrado con su equipo dos goles abajo y transformó el partido desde el área.

El efecto tuvo continuidad el viernes 2 de octubre en La Bombonera. Cuando Arruabarrena dispuso su ingreso frente a Unión de Santa Fe, Valencia fue recibido con aplausos por los aficionados de Boca. El ecuatoriano también participó en el triunfo 3-0 con una asistencia.

Enner Valencia lleva su impacto más allá de los goles

Para el fútbol ecuatoriano, el tatuaje añade una escena particular a una historia que semanas atrás estaba concentrada en la adaptación deportiva. Valencia llegó a Argentina a los 36 años para afrontar su primera experiencia en ese país, después de desarrollar su carrera en Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

La atención alrededor de Boca también tiene una dimensión digital. Este 3 de octubre, Google Trends registraba “Boca Juniors – Unión” con más de 500 000 búsquedas en Argentina, un aumento del 1 000 % y una tendencia todavía activa.

En medio de ese escenario, el tatuaje difundido por @azulsofiaa se convirtió en otra postal del momento del ecuatoriano. Tres cabezazos cambiaron un partido ante Racing; días después, aquella noche de Rosario ya había encontrado una forma de permanecer fuera de la cancha.

Preguntas frecuentes sobre el hincha de Boca que se tatuó el triplete de Enner Valencia:

❓ ¿Qué se tatuó el hincha de Boca por Enner Valencia? El aficionado se tatuó una representación de los tres goles de Enner Valencia ante Racing y añadió el nombre del ecuatoriano.

El video fue publicado en TikTok por su hermana, desde la cuenta @azulsofiaa, y mostró la repercusión que alcanzó la actuación del delantero después de la remontada de Boca. ❓ ¿Qué hizo Enner Valencia contra Racing Club? Valencia marcó tres goles de cabeza para transformar una derrota 2-0 en una victoria 3-2.

El ecuatoriano ingresó a los 56 minutos por los cuartos de final de la Copa Argentina. Entre su primer y tercer gol transcurrieron 23 minutos y Boca consiguió clasificarse a las semifinales. ❓ ¿Qué récords consiguió Enner Valencia con su triplete en Boca? Se convirtió en el quinto jugador de Boca con un triplete de cabeza y en el décimo extranjero con tres goles en un mismo partido.

Antes habían conseguido tres goles de cabeza Roberto Cherro, Delfín Cáceres, Jaime Sarlanga y Ricardo Gareca. La actuación de Valencia volvió a producir ese registro después de varias décadas. ❓ ¿Cómo recibió la Bombonera a Enner Valencia después del triplete? La hinchada de Boca recibió al ecuatoriano con aplausos cuando ingresó ante Unión de Santa Fe.

El partido se disputó el 2 de octubre y terminó 3-0 para Boca. Valencia no marcó, pero aportó una asistencia y prolongó el buen momento que comenzó con su actuación frente a Racing. ❓ ¿Cuándo marcó Enner Valencia su primer gol con Boca Juniors? Valencia consiguió su primer gol oficial con Boca el 11 de septiembre de 2026 ante Central Córdoba.

El delantero había llegado al club en agosto y atravesó una etapa inicial de adaptación. Semanas después, su triplete ante Racing elevó su protagonismo y generó nuevas muestras de reconocimiento entre los aficionados.

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