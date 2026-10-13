(Video) Enner Valencia recibió violenta falta y Boca Jrs. cayó en Sudamericana

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Enner Valencia fue titular y jugó los 90 minutos en la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama. El delantero ecuatoriano no consiguió convertir, los ‘xeneizes’ perdieron por 0-1 y el futbolista se llevó una violenta falta.

La derrota de Boca Juniors y Enner Valencia frente a Vasco da Gama

La noche de este martes 13 de septiembre del 2026, Boca Juniors se enfrentó a Vasco da Gama en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Para este partido, Enner Valencia estuvo desde el pitazo inicial y sumó su cuarta titularidad.

Con este cotejo, Valencia completó, por segunda vez, un cotejo entero con la escuadra argentina. En él, el futbolista tricolor realizó dos remates de los cuales uno impactó en un rival y otro se fue desviado en un mano a mano.

El gol de Vasco da Gama llegó a los 25 minutos de juego gracias a Adson y eso bastó para la ventaja del conjunto brasilero. Desde los 64 minutos, Boca jugó con un hombre más luego de la expulsión de Carlos Gómez.

La violenta entrada sobre Enner Valencia en la Copa Sudamericana

La expulsión de Gómez se dio 14 minutos después de que se produjera una falta sobre Enner Valencia por la cual sus compañeros pidieron la cartulina roja. El defensor Santiago Sosa realizó una intervención en un balón dividido, donde impactó al ecuatoriano.

😳 ¿ERA PARA ROJA? La dura falta de SANTIAGO SOSA a ENNER VALENCIA que el árbitro solo sancionó con TARJETA AMARILLA. https://t.co/MoMjuD47A3 — ELNINE (@ElNineES) October 14, 2026

Tras un rechazo desde el área de Boca hacia el centro del campo, Valencia buscó ganar la pelota y pivotear con un golpe de cabeza. Su rival intentó adelantarse y controlar la pelota con su botín. Sosa ganó el anticipo, pero se llevó por delante al tricolor.

Luego de hacer contacto con la pelota, al momento en que descendía su pierna, este impactó a ‘Superman’ en el torso y los brazos. El juez central Piero Maza decidió sancionar con tarjeta amarilla.

El paso de Enner Valencia por Boca Juniors

Enner Valencia debutó el 18 de agosto en la goleada de Boca ante Recoleta en los octavos de Copa Sudamericana. Desde aquel momento ha acumulado 12 partidos con la casaca auriazul, en los que registra cinco goles.

Frente a Racing, en Copa Argentina, anotó un ‘hat-trick’ y su equipo venció por un marcador de 3-2. De igual forma, anotó un tanto contra Central Córdoba e Instituto. Lleva dos asistencias, una también frente a Central y otra ante Unión de Santa Fe.

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