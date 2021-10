Emelec prepara acción constitucional para tener público en su estadio

Redacción Guayaquil

El departamento jurídico de Emelec quiere que el club cuente con su público en los partidos que le restan del campeonato ecuatoriano 2021, incluida una eventual final. Por eso, preparan una acción constitucional para dejar sin efecto la resolución tomada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Antonio Pazmiño, abogado del club, cuestionó la competencia del COE para la emisión de suspensiones. El organismo nacional dispuso que el estadio George Capwell no podría recibir público para el resto del año, después de supuestas violaciones al protocolo de bioseguridad, el pasado 24 de octubre, durante el Clásico del Astillero.

“El COE no tiene la competencia para que un estadio se abra o no. Aún no se nos ha notificado”, dijo Pazmiño, en radio Caravana.

En su resolución, el COE detalla que el club habría irrespetado el aforo del 50% del escenario, declaración que fue ratificada por la ministra de Salud, Ximena Garzón. Ante eso, Pazmiño respondió que ninguno de los organismos estatales ha presentado documentos que respalden las acusaciones.

El jurista además explicó que, si reciben tal notificación, podrían anteponer un recurso de índole constitucional, para poder acoger al público en los partidos que les restan como locales, ante Mushuc Runa y Manta.

“En el momento que seamos notificados formalmente, estamos con el cuerpo de abogados para presentar una garantía jurisdiccional de orden constitucional, para dejar sin efecto una sanción por parte de quien no tiene competencia”, explicó Pazmiño.

A decir del abogado, si se hace efectiva la sanción recomendada por el COE, se estaría sancionando dos veces a Emelec por el mismo motivo, puesto que el club ya recibió un ‘castigo’ por parte de la Comisión Disciplinaria de la Ligapro, por los desmanes en el clásico.

El órgano rector del fútbol profesional determinó las siguientes mutas para el club: USD 480 por encender bengalas, USD 400 por ingreso de personas no autorizadas, USD 1 200 por encender una bomba de humo, USD 200 por no entregar el informe de taquilla.

Así mismo, la Comisión Disciplinaria determinó el cierre de la localidad de la general de la Avenida Quito, debido a las agresiones entre aficionados. Este percance obligó a la paralización del juego durante cerca de cinco minutos.

Pazmiño adelantó que las sanciones de la comitiva de la LigaPro “se apegan al reglamento”, por lo que no buscarán una apelación ante este organismo.