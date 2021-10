Emelec dice que cumplió con el aforo en el Clásico

Ronald Ladines

Ante los cuestionamientos de periodistas, aficionados y autoridades nacionales, Emelec hizo público el informe oficial de taquilla y asistencia del Clásico del Astillero, que se disputó este 24 de octubre de 2021, en el estadio George Capwell.

Según el documento que publicó el club en su cuenta de Twitter, 18 051 personas estuvieron en el estadio Capwell para el partido entre Emelec y Barcelona, que finalizó con una victoria de 2-1 para los eléctricos.

El documento, que se expuso en la cuenta de Twitter de la institución este martes 26 de octubre, está firmado por su presidente, Nassib Neme. “Estos reportes son comprobables en el sistema de cómputo de ingresos y con las autoridades deportivas y seccionales”, dice la carta.

Para este partido, se aprobó el 50 % del aforo del Capwell, que según el sistema COMET -donde se registran todos los pormenores de los clubes- corresponde a 20 000 hinchas (el aforo completo es de 40 000), según la actualización realizada en agosto del 2021.

Ximena Garzón, ministra de Salud, cuestionó en una entrevista para radio Sucesos, que el club habría incumplido con el aforo permitido. Según ella, tampoco se habría permitido el ingreso del personal de la cartera de Estado.

“Lastimosamente no se siguieron los lineamientos que en la mesa dos del COE hemos determinado para iniciar con los partidos de fútbol, junto con la Liga Pro. La Liga Pro trató de implementarlos, pero lastimosamente el club (Emelec) no colaboró. No dejó entrar al personal del MSP para que haga los controles de carnés y PCR”, dijo la ministra.

Este 26 de octubre estaba prevista una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para analizar los pormenores y los incidentes registrados en ese encuentro. Además de la polémica por el aforo, también hubo mal comportamiento de hinchas.

“Tenemos que hacer el cruce con el SRI para cuadrar lo de las ventas de las entradas, ahí veremos en realidad si se cumplió o no con el aforo autorizado”, dijo Juan Zapata, titular del COE, en una entrevista con Radio La Red.