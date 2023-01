Arsenal rompe negociaciones con Brighton por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo anotó este 4 de septiembre de 2022, en la goleada de las ‘Gaviotas’ 5-2 contra Leicester City. Foto: Twitter Moisés Caicedo

Redacción Bendito Fútbol (I)

La puja por contratar al ecuatoriano Moisés Caicedo fue intensa, pero las ofertas fueron rechazadas por el Brighton & Hove Albion de la Premier League. El mercado de fichajes finaliza este 31 de enero del 2023 y lo más probable que es que el jugador se quede en el Brighton.

La negociación entre el Arsenal y el Brighton por Moisés Caicedo finalizó sin llegar a buen puerto. Los de Sussex rechazaron las ofertas y los 'Gunners' se retiraron, por lo que seguirá en su club.

El conjunto londinense insistió hasta el último momento del mercado de fichajes por el volante ecuatoriano. Al igual que el Chelsea en su momento, el cuadro que dirige Mikel Arteta presentó ofertas en reiteradas ocasiones.



Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, manifestó que las conversaciones entre las 'Gaviotas' y el Arsenal habían finalizado. A su vez, señaló que el Brighton se mostró inquebrantable en no vender al futbolista por propuestas menores a USD 86 millones.



"El acuerdo de Moisés Caicedo con el Arsenal ahora está completamente cancelado. No seguirán más en conversaciones. El Brighton nunca cambió su postura, no tenía intenciones de aceptar propuestas de 60 0 70 millones de libras esterlinas (USD 74 o 86 millones). El plan siempre ha sido mantener a Caicedo", escribió Romano. Justamente, aquellas fueron las dos últimas ofertas que pusieron los 'Gunners' sobre la mesa.

El fichaje de Moisés Caicedo se aleja

Con la ventana de transferencias por finalizar, las alternativas para que Caicedo se mude de Sussex lucen remotas. El interés del Liverpool fue el primero en apagarse debido a las altas pretenciones de los albiazuales; el Chelsea, que se mantenía entre los interesados, no ha vuelto a realizar ofertas.



Su arribo a los 'Blues' también se encuentra condicionado puesto que buscan a Enzo Fernández. A su vez, el Arsenal se decantó por una opción B al no poder contar con el jugador.



Fichaje de Jorginho al Arsenal

La llegada del italo-brasilero Jorginho al Arsenal complicó más el panorama para Moisés Caicedo. El volante fue fichado desde el Chelsea y se ubica en la misma posición del ecuatoriano.



De no ser traspasado hasta las 23:59 (18:59 de Ecuador) de este 31 de enero de 2023, el tricolor deberá retornar el miércoles 1 de febrero a sus entrenamientos. Antes había sido excluido de estos y del último partido después de publicar un polémico comunicado.



En sus redes sociales, el futbolista ecuatoriano exhibió una carta de despedida y señaló que "traería una cuota récord por un fichaje" para el Brighton. Aquello, a pesar de que no existían acuerdos con otros clubes. Para forzar su salida también realizó un pedido de transferencia a la institución.