Ariel Holan fue anunciado como nuevo entrenador de Barcelona Sporting Club el lunes 22 de abril de 2024. Llegó en lugar del uruguayo Diego López que nunca convenció.

Ariel Holan, “entrenador de nacionalidad argentina, con una amplia experiencia internacional, ha firmado un contrato por un año con nuestra Institución”, fue parte del comunicado oficial con el que Barcelona Sporting Club recibió al profesor.

En la hoja de vida de Holan consta haber dirigido a Defensa y Justicia e Independiente de Avellaneda de Argentina, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil y León de México.

En cuanto a título, ganó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, la Primera División de Chile con la Universidad Católica y la Leagues Cup con el León de México.

Bajo el mando de Holan, Barcelona SC cerró su participación en la Copa Libertadores logrando el cupo para los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahí fue eliminado por Bragantino.

En la Liga Pro, no pudo ganar la primera etapa y en la Copa Ecuador sufrió una inesperada y criticada eliminación en los dieciseisavos de final contra Independiente Juniors, cuadro que es filial de Independiente del Valle y juega en la Liga Pro Serie B.

Uno de los aspectos que han caracterizado la gestión del argentino con los amarillos, es la salida de jugadores, tanto nacionales como extranjeros, que no entraron en sus planes y ya no forman parte de la institución.

En total son siete los jugadores que, por distintos motivos, vieron la puerta de salida, pero sin dudarlo la más polémica e inesperada es la separación de Damián Díaz, quien es considerado por muchos como el máximo ídolo de la institución en toda la historia.

A esta lista oficial, en las próximas horas se pueden sumar los ecuatoriano Mario Pineida y Gabriel Cortez.

Ariel Holan no cuenta con Damián Díaz

El miércoles 31 de julio lo relacionado con Barcelona Sporting Club sufrió un sismo que dejó a más de uno aturdido por la magnitud de la noticia.

La salida de Damián Díaz del plantel, algo impensado hasta hace pocas horas, se hizo pública, dando por finalizada la relación del argentino-ecuatoriano con el club del que es considerado uno de los máximo ídolos de todos los tiempos.

La primera versión fue que Holan no contaba con su compatriota porque su estilo de juego no encajaba con la propuesta que pretende implantar con los guayaquileños en lo que resta del año, por lo que no lo tomarías más en cuenta.

Un día después se conoció la versión de Daniel Quinteros, representante del jugador que se mostró suspendido por la decisión de separar a su representado.

“No pasa por una decisión futbolística, porque si no entraba en los planes del entrenador no hubiera jugado los partidos que jugó. Fue una decisión del presidente (Antonio Álvarez)”, comentó Quinteros en una entrevista con La Redonda.

Lo cierto es que el jugador no entrena más con sus compañeros. Cuenta con una licencia de 10 días para solventar la parte legal de su salida, puesto que aún mantiene contrato hasta diciembre de 2026 y un plan de pagos de valores pendientes que se empiezan a cancelar en el 2026.

Fydriszewski abandonó el equipo

El caso de Francisco Fydriszewski es distinto al del Damián Díaz. El propio jugador fue el que decidió abandonar el equipo y cortar unilateralmente el contrato que lo unía a la institución.

El jugador argumentó que la deuda de sueldos y premios lo dejaban en libertad de acción para negociar con otro club, mientas que desde la interna del cuadro canario dejaron clara su postura y advirtieron con demandar a todo club que quiera contratar al jugador.

Lo cierto es que con el alejamiento de Fydriszewski, BSC perdió a su goleador de la primera fase en la Liga Pro.

Anotó nueve goles y era uno de los candidatos para pelear la Bota de Oro con el colombiano Jeison Medina (11), actualmente en Independiente de Valle, y Alex Arce (14), delantero paraguayo de Liga de Quito.

En su lugar llegó el uruguayo Octavio Rivero, precedido del cartel de ser el goleador del último Campeonato de Uruguay, pero que en tres primeros partidos vestido de amarillo, deja más dudas que certezas con su accionar y aún no logra anotar goles.

Jugadores que dejaron Barcelona

Bruno Piñatares

Carlos Rodríguez

Francisco Fydriszewski

Pedro Pablo Perlaza

Willian Vargas

Damián Díaz

Matías Suárez

