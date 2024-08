Alfredo Campo disputa su segunda competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ecuatoriano finalizó séptimo en la primera y consiguió un cupo para las semifinales en la prueba de carrera en Ciclismo BMX.

A partir de la 13:00 de este viernes 2 de agosto del 2024, el ciclista tricolor volverá a las pistas de París en un evento que tendrá una organización similar a la prueba previa a pesar de la reducción de participantes. Ese será el único cambio que se presente en el evento.

La competencia en la que participará Alfredo Campo estará dividida en tres carreras, con los participantes repartidos en dos series, para alcanzar un puesto en la etapa de definición. En cada una de las oportunidades, los grupos contarán con ocho ciclistas del total de 16

La prueba estima una duración de una hora y media para definir finalistas, los cuales competirán en el mismo día de las semifinales. El deportista tricolor estará en la segunda serie dentro de la primera carrera.

Para clasificar hacia la final se realiza una sumatoria en función de los puestos en los cuales los ciclistas terminen en cada llave. A menor puntaje, mejor posición, pues se suman como puntos las posiciones de cada uno en las carreras.

Alfredo Campo, antepenúltimo en la primera carrera

Alfredo Campo partió bien dentro de su serie en el primer choque eliminatorio. Pese al buen arranque, el tricolor no consiguió mantenerse y, aunque tuvo el liderato, le cerraron en la primera curva del circuito.

Con la obstrucción de sus rivales y un ligero roce de una de sus ruedas en una rampa, este se retrasó y no consiguió remontar. Finalmente, el tricolor, cruzó la meta en la sexta posición con 33.015 segundos, a dos del líder.

Uno de los sucesos que marcó el evento fue la caía del chileno Mauricio Molina. Este finalizó último y no terminó la carrera tras su inconveniente.

La segunda carrera no fue buena para Campo

En la segunda carrera, Campo también tuvo un buen inicio y se colocó como líder, pero la primera curva le jugó en contra. No logró tomarla bien y fue orillado por uno de sus rivales, de manera que este y los demás competidores pudieron pasar con comodidad.

Estuvo a punto de desestabilizarse con la maniobra de su rival, pero se las arregló para seguir. Pese a ello, la pérdida de velocidad frente a sus contrincantes no le permitió volver a meterse en la carrera y no solo no remontó, sino que se vio superado.

Alfredo Campo terminó en el penúltimo puesto con 33.676 segundos. Allí también fue baja Kye Whyte, quien sufrió una caída.

Alfredo Campo mejoró, pero no bastó

Alfredo Campo se recuperó del papel previo en la tercera carrera, pero una vez más fue superado. El ecuatoriano finalizó en la sexta posición y aquello no alcanzó para mejorar en la clasificación global.

El ciclista finalizó en la decimortercera posición del evento a nivel general luego de las tres pruebas. En total sumó 19 puntos.

Detalles de las semifinales de Alfredo Campo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Competencia: Carrera de ciclismo BMX.

Fase: Semifinales.

Fecha: viernes 2 de agosto del 2024.

Hora: 13:00.

Participante: Alfredo Campo.

País: Ecuador