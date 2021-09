Estos son los ecuatorianos que han pasado por UFC

Redacción Deportes

La noche del 21 de septiembre del 2021 Michael Morales Hurtado ganó su combate en el Contender Series y firmó un contrato para pelear por la Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa de artes marciales mixtas en la que también está el manabita Marlon Vera. No obstante, antes de ellos otro ecuatoriano tuvo la valentía de meterse en esa afamada jaula, en los inicios de esta empresa.

Se trata de Rudyard Moncayo, de 48 años, quien reside en Estados Unidos.

En la actualidad, las artes marciales mixtas son cada vez más populares en el planeta, pero hace tres décadas, a inicios de los años 90′ del siglo pasado fue toda una novedad ver a representantes de distintas artes marciales, como karatecas, luchadores, jodocas, enfrentarse en una jaula, con muy pocas reglas.

De esa generación de pioneros es Moncayo, quien participó del ‘UFC 6, Furia de Titanes’, que se realizó el 14 de julio de 1995 en el Casper Events Center en Wyoming, Estados Unidos.

En videos que se pueden observar en las redes sociales se aprecia el combate entre Moncayo y el estadounidense Patrick Smith, luchador que incluso fue partícipe del ‘UFC1, El Comienzo’, en noviembre de 1993. Ante Moncayo, Smith se llevó la victoria.

En el documental MMA Ecuador, disponible en el canal de YouTube Paralelo Media, Moncayo relata que vio un comercial en televisión y se animó a pelear. Se contactó con el organizador, envió su video y lo llamaron para competir. “Fui el primer ecuatoriano, fui el primer sudamericano además de los brasileños en el UFC”, dice el exluchador en el documental.

En esa cartelera de 1995 participaron leyendas de este deporte como Ken Shamrock, Dan Severn, ‘Tank’ Abbott y otros. Esos y otros luchadores, como el brasileño Royce Gracie, el holandés Gerard Gordeau, entre otros, cimentaron las bases de lo que ahora es una de las empresas de combate que más entusiasman a los aficionados.

En sus inicios, no existían categorías de peso y casi no había reglas. Estaba permitido jalar el cabello, dar golpes en la nuca o tomarse de la jaula, cosas que ahora no se pueden hacer. El deporte ha evolucionado al punto que ahora, en la UFC, hay ocho categorías masculinas y cuatro femeninas. En Asia, Europa y otros continentes también existen empresas muy afamadas, con carteleras que convocan a miles de espectadores.

La empresa ecuatoriana EMMA anuncia una cartelera de artes marciales mixtas para el 23 de octubre del 2021 en Cuenca. Michael Morales Hurtado fue campeón en esta liga profesional, en un evento que se realizó en octubre del 2020.

Después de eso, el siguiente combate de Morales fue en abril del 2021 en México y el 21 de septiembre alcanzó su triunfo número 12 en Las Vegas, en su victoria ante Nikolay Veretennikov (Kazajistán) en el Danna White’s Contender Series. Ese triunfo y su presentación le permitieron firmar un contrato con la UFC.

En esa empresa, desde el 2014, también está el manabita Marlon ‘Chito’ Vera actualmente ubicado en el puesto 13 del Peso Gallo. Su próximo reto será ante el excampeón Frankie Edgar el 6 de noviembre del 2021.