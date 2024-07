En un emocionante giro durante el evento ‘Money in The Bank’ de la WWE en Toronto, Canadá, las palabras de la superestrella John Cena resonaron más que cualquier combate.

El legendario luchador, 16 veces campeón mundial de la WWE, anunció que el 2025 marcará su retiro del cuadrilátero como competidor activo, dejando atónitos a sus fanáticos en todo el mundo.

El anuncio lo hizo en la noche del 6 de julio del 2024.

A sus 47 años, Cena es reconocido como una de las figuras más emblemáticas de la WWE en las últimas dos décadas.

Conocido dentro del ring como el ‘Hombre perfecto’ o ‘Soldado encadenado’, ha cautivado a la audiencia con movimientos como su característico ‘spinebuster’, entre otros.

Su carrera en la WWE comenzó oficialmente en 2001, luego de un inicio en Ultimate Pro Wrestling entre 1998 y 2001, y desde entonces ha sido protagonista de algunas de las rivalidades más épicas en la historia de la empresa, incluyendo su famoso enfrentamiento con La Roca.

Además de su éxito en la lucha libre, Cena ha dejado una marca significativa en el cine con películas como “The Marine” y “Legendary”, ganando el aprecio de sus seguidores tanto en el ring como en la pantalla grande.

Jhon Cena y su retiro de la WWE

En su emotivo anuncio, Cena reflexionó sobre su larga trayectoria.

“He estado aquí por mucho tiempo, durante dos décadas, y he visto todo tipo de audiencias. He vivido momentos increíbles y también malos. Y al final me he dado cuenta que los fanáticos duros siempre están a tu lado”, dijo emocionado.

Confirmó que participará en eventos clave como el Royal Rumble como parte de su gira de despedida, culminando con su última aparición en 2025, en Las Vegas.

“Yo voy a ser parte de Raw en Netflix y eso va a ser parte de la historia. Si estoy aquí es para anunciar que, en Las Vegas, en WrestleMania 2025, será mi última WrestleMania en la que compita”, aseguró.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

Con este anuncio, Cena prepara el escenario para una despedida monumental, asegurando que su legado en la WWE perdurará mucho después de su retirada del ring activo.

Es, sin dudas, una de las grandes estrellas de este deporte espectáculo que cautica a millones de fanáticos en todo el mundo,.