El ecuatoriano Michael Morales ganó su pelea y firmó con la UFC

El luchador ecuatoriano Michael Morales derrotó a Nikolay Veretennikov (Kazajistán), en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, la noche del 21 de septiembre del 2021. El combate fue parte de la cartelera del Danna White’s Contender Series.

Minutos después de la victoria, Danna White, presidente de la UFC, confirmó que Morales se aseguró un contrato con la empresa de artes marciales mixtas más afamada del mundo. White exaltó las condiciones del tricolor y dijo de él que es un “chico especial”.

Morales será así otro ecuatoriano en competir en la UFC. En esta empresa, el manabita Marlon ‘Chito’ Vera compite desde el 2014.

Still undefeated. @Michaelmma21 earns the UD and improves to 12-0 👀



