Conor McGregor elogió al ecuatoriano Carlos Vera que pelea en el TUF

El ecuatoriano Carlos Vera pelea ante el canadiense Brad Katona como parte del programa The Ultimate Fighter (TUF), en el que peleadores de todo el mundo buscan la oportunidad de ascender hasta llegar a la mismísima UFC. El encuentro se podrá ver en la noche del 27 de junio del 2023.

El luchador manabita es parte del equipo de Conor McGregor, uno de los luchadores más mediáticos en la UFC.

El polémico McGregor tuvo palabras de elogio para Carlos Vera Santos, quien es parte de su equipo.

El entrenador del otro conjunto es el estadounidense Michael Chandler.

"Carlos Vera, un prospecto joven y hambriento que es ligero de pies con una base bien redondeada que lanza patadas giratorias asesinas", expresó McGregor en Twitter, este 27 de junio.

El irlandés también reconoció las cualidades de Katona y aseguró en su mensaje que ambos deportistas son hábiles y valientes.

La pelea entre Carlos Vera Santos y Brad Katona se verá en la noche de este 27 de junio del 2023.

Se la transmite desde las 21:00 por FOX Sports 3, canal 609, disponible en DirecTV.

El TUF 31 enfrenta a los equipos liderados por los afamados Conor McGregor y Michael Chandler. En el 'team' de McGregor está el ecuatoriano Carlos Vera Santos.

El TUF es un reality para la televisión en el que luchadores de todo el mundo se enfrentan y buscan la oportunidad para dar el salto a las grandes ligas del deporte, incluida The Ultimate Fighter (UFC).

Compiten divididos en equipos que son liderados por legendarios luchadores.

En esta ocasión, los entrenadores son el irlandés Conor McGregor, quizás el más mediático luchador de este deporte, y el estadounidense Michael Chandler que también tiene una enorme fanaticada por su calidad dentro de octágono.

Al final, se supone que ambos entrenadores también se enfrentarán en una pela oficial.

En el Team McGregor se encuentra el luchador manabita Carlos Vera Santos, quien reside en Estados Unidos.

Vera tiene 35 años y un récord profesional de 11 victorias y 3 derrotas.

Mide 1,68 metros de estatura y compite regularmente en la categoría de las 135 libras.

Carlos Vera Santos lega al TUF 31 con una racha de cuatro victorias consecutivas en la liga Fury Fighting Championship.

Two gritty and slick fighters are competing on The @UltimateFighter tonight. @CarlosVeraMMA, a young, hungry prospect who is light on his feet with a well-rounded base that throws killer spinning kicks. @BradKatona, a winner of The Ultimate Fighter 27 and a product of… pic.twitter.com/Zxy0ySXSmF