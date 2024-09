La nueva edición de la UEFA Champions League arrancó este martes 17 de septiembre, con un nuevo y emocionante formato tras décadas de competiciones históricas. Sin embargo, lo más destacado no es solo el cambio en la estructura del torneo, sino la cantidad de jugadores ecuatorianos que participarán.

Por primera vez en la historia, cuatro futbolistas ecuatorianos estarán presentes en la Champions League, lo que refleja el excelente momento que atraviesa el fútbol de Ecuador.

Estos jugadores, que ahora forman parte de importantes planteles en Europa, llevarán el nombre del país a lo más alto del fútbol mundial.

Entre los cuatro representantes ecuatorianos, tres debutarán en el torneo, mientras que uno de ellos ya cuenta con algo de experiencia en la competición.

El primero es Piero Hincapié, quien se ha consolidado como una de las figuras del Bayer Leverkusen. Esta será su segunda participación en la Champions League, y su equipo está llamado a ser uno de los protagonistas del torneo.

Le sigue Willian Pacho, quien fichó esta temporada con el París Saint-Germain, uno de los clubes más importantes del mundo. Para el defensor, esta será su primera experiencia en el certamen.

Los otros dos ecuatorianos que completan este listado son Ángelo Preciado y Joel Ordóñez, quienes juegan en equipos de menor renombre, pero que son fundamentales en sus respectivas ligas.

Preciado defenderá los colores del Sparta Praga de la República Checa, mientras que Ordóñez vestirá la camiseta del Club Brujas de Bélgica. Ambos harán su debut en la Champions League esta temporada.

Fecha 1: Feyenoord (19 de septiembre / 11:45)

Fecha 2: AC Milan (1 de octubre / 14:00)

Fecha 3: Brest (23 de octubre / 11:45)

Fecha 4: Liverpool (5 de noviembre / 14:00)

Fecha 5: Salzburgo (26 de noviembre / 14:00)

Fecha 6: Inter de Milán (10 de diciembre / 14:00)

Fecha 7: Atlético de Madrid (21 de enero / 14:00)

Fecha 8: Sparta Praga (29 de enero / 14:00)

Fecha 1: Girona (18 de septiembre / 14:00)

Fecha 2: Arsenal (1 de octubre / 14:00)

Fecha 3: PSV (22 de octubre / 14:00)

Fecha 4: Atlético de Madrid (6 de noviembre / 14:00)

Fecha 5: Bayern Múnich (26 de noviembre / 14:00)

Fecha 6: Salzburgo (10 de diciembre / 14:00)

Fecha 7: Manchester City (22 de enero / 14:00)

Fecha 8: Stuttgart (29 de enero / 14:00)

Fecha 1: Salzburgo (18 de septiembre / 11:45)

Fecha 2: Stuttgart (1 de octubre / 11:45)

Fecha 3: Manchester City (23 de octubre / 14:00)

Fecha 4: Brest (6 de noviembre / 14:00)

Fecha 5: Atlético de Madrid (26 de noviembre / 11:45)

Fecha 6: Feyenoord (11 de diciembre / 14:00)

Fecha 7: Inter de Milán (22 de enero / 14:00)

Fecha 8: Bayer Leverkusen (29 de enero / 14:00)

Fecha 1: Borussia Dortmund (18 de septiembre / 14:00)

Fecha 2: Sturm Gaz (2 de octubre / 14:00)

Fecha 3: AC Milan (22 de octubre / 11:45)

Fecha 4: Aston Villa (6 de noviembre / 11:45)

Fecha 5: Celtic FC (27 de noviembre / 14:00)

Fecha 6: Sporting Lisboa (10 de diciembre / 14:00)

Fecha 7: Juventus (21 de enero / 14:00)

Fecha 8: Manchester City (29 de enero / 14:00)

