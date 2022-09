La Tri construyó una fortaleza en zona defensiva antes de ir al Mundial

El ecuatoriano Jehgson Méndez (20) rechaza el balón en el partido de ayer entre Ecuador y Japón, en Düsseldorf, Alemania. Fotos: EFE.

Redacción Deportes (D)

Gustavo Alfaro logró construir un equipo en menos de dos años. Su primera convocatoria fue una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes, a los que les hizo cantar el Himno Nacional en una reunión en la Casa de la Selección. Ahora cuenta con una base de 55 jugadores, de los cuales llevará 26 al Mundial de Catar, en noviembre.

Alfaro luchó contra viento y marea en su primera inmersión en Ecuador, porque se encontró con futbolistas que no querían participar en la Selección y con otros que creían ser inamovibles, como lo reconoce en un libro que publicó semanas atrás.

Su liderazgo lo llevó a conformar un plantel que es considerado uno de los más sólidos defensivamente (zaga y medio campo), en el que se destacan jugadores como Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Jackson Porozo, Luis León y los goleros Alexander Domínguez y Hernán Galíndez.

Gustavo Alfaro dirigió 31 partidos de la Selección ecuatoriana.

Un equipo a su estilo

Alfaro moldeó el equipo de la Tri bajo sus conceptos, ordenado atrás, con salidas rápidas por los costados; fuerte en el centro de la cancha, con Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, el jugador del momento, por su efectividad; también encontró alternantes como Jehgson Méndez, José Cifuentes, Alan Franco, entre otros.

Entrenadores de la región como Tite de Brasil, Lionel Scaloni de Argentina y varios DT que compiten en el campeonato ecuatoriano han elogiado a Alfaro por la forma como sus jugadores recuperan el balón, que lo ha convertido en el mejor de América en esa función.

La evaluación

Gustavo Alfaro está satisfecho por el rendimiento general del equipo, pese a los cuestionamientos por la falta de gol.

Es optimista, lo demostró en su conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Japón. Dijo que “el equipo lo hizo bien durante mucha parte del partido, tuvimos chances claras para definir a través de pelotas paradas y un penal que no ingresó. Fue un buen ensayo para los dos elencos”, expresó.

“En estos 54 días que faltan para el Mundial espero que no se me lesione ningún jugador. No quise arriesgar a Gonzalo Plata o Alan Franco”, sentenció. El DT de la Tri saca pecho cuando habla de la Selección ecuatoriana. Aunque reconoce que hay temas por “pulir”, dice estar orgulloso y conforme con el rendimiento que mostró la Tri en su gira por Europa, donde empató con Arabia Saudita y Japón.

El entrenador habla de los partidos más allá del resultado. Ganar, empatar o perder resulta secundario para el argentino, que pondera sobre todo el rendimiento individual y colectivo de su plantel, además de la predisposición táctica y la unidad de los deportistas en el camerino.

Michael Estrada y Moisés Caicedo disputan el balón con rivales.

La Tri igualó con Japón en su última prueba. Aunque el juego terminó igualado sin goles, nuevamente el seleccionado nacional mostró buenos pasajes de fútbol y por momentos dominó a su rival. Alfaro es un optimista, siempre ve ‘el vaso medio lleno’. A pesar de que la falta de gol de su equipo preocupa, él prefiere resaltar que suma ya cinco partidos sin que sus jugadores reciban goles.

“Para llegar al Mundial debemos sacar el arco en cero”, fue la frase que posicionó en la mente de sus dirigidos, durante las eliminatorias sudamericanas. Así, terminó como la tercera selección menos goleada (19), solo por detrás de los líderes de la tabla: Brasil y Argentina.

También reconoció su “preocupación” por la falta de gol. Pero son “detalles” que, según su criterio, se pueden pulir hasta noviembre.

Se tenía previsto que hoy los jugadores empezaran a viajar a los países donde militan, desde Alemania. Alfaro, por su parte, regresará a Quito para seguir con la planificación de cara al viaje a Catar. Para Alfaro, esta será su primera participación mundialista. Es un sueño que se le cumple después de 30 años de carrera.

La revisión de Aguinaga

Álex Aguinaga, en su análisis en un podcast, dice que se sigue con la ilusión y preocupación “porque ve un equipo joven y dinámico, con mucha personalidad, que se para en la cancha y se planta a todos los equipos”, afirma el exjugador de la Tri.

Para Aguinaga, preocupa porque el gol sigue siendo el gran ausente en la Selección. En general, la Tri está carente de una mejor creación, expresa el ‘Güero’. Dice que en el primer partido el juego de Ecuador fue mejor ante Arabia Saudita.

¿Qué es lo que preocupa? El ex10 de la Tri considera que hay que mejorar la definición. Defendió a Énner Valencia. Exhortó que “hay que tenerle paciencia”. “Es un jugador que se mata, entrega, lucha. Ojalá que encuentre el gol”.

Aguinaga hizo observaciones a las fallas que se evidenciaron ante Japón. Por ejemplo, en la equivocación de Pervis Estupiñán, en la que el golero Galíndez corrigió. “Esos errores ante Senegal o ­Países Bajos pueden ser determinantes”, agregó.

¿Qué se le viene a la Tri? El DT Alfaro y los jugadores volverán a sus clubes y se encontrarán desde la primera semana de noviembre. En el tiempo que resta para el inicio del Mundial, la dirigencia con el DT mantendrán reuniones en la Casa de la Selección.