Wilmar Roldán fue el árbitro designado por la Conmebol para el partido que la Selección de Ecuador se enfrentó a la de Venezuela en la primera fecha del grupo B de la Copa América de Estados Unidos.

Wilmar Roldán mostró dos tarjetas amarillas a los ecuatorianos y dos a los venezolanos. Además, expulsó a Enner Valencia, delantero de la Selección de Ecuador, que le propinó una patada descalificadora a un jugador rival.

No es la primera vez que Wilmar Roldán dirige un encuentro a la Selección de Ecuador. Lo hizo en ocho ocasiones con dos triunfos de la Tri, dos empates y cuatro derrotas.

En cuanto a tarjetas amarillas, Roldán mostró 11 a los jugadores ecuatorianos y cuatro rojas: Gabriel Achilier (vs. Perú en 2016); Antonio Valencia (vs. Estados Unidos en 2016) Alexander Domínguez (vs. Brasil en 2022); y Enner Valencia (vs. Venezuela en 2024).

Wilmar Roldán en el Ecuador vs. Venezuela

La expulsión de Enner Valencia no tiene espacio a la discusión. Lo que se le puede reprochar al colombiano es que no lo hizo directamente, puesto que con la intervención del VAR cambió su decisión inicial de tarjeta amarilla.

Tras revisar la jugada, Roldán observa como Valencia impacta con una de sus piernas a la altura de la garanta del jugador venezolano. En consecuencia, la tarjeta roja era ineludible y no había forma de justificar que no fuera así.

Las tarjetas amarillas a Jeremy Sarmiento y Kendry Páez, entran están correctamente mostradas. La primera por una fuerte falta, y la segunda, por reclamos de la joven figura ecuatoriana.

En lo referente a los goles, las decisiones de Roldán no incidieron en lo absoluto. Los goles de Venezuela encontraron a una defensa de la Tri con una floja respuesta, especialmente en Willian Pacho y Félix Torres, los dueños de la zaga central.

Antecedente polémico de Roldán ante Ecuador

El 27 de enero de 2022, Wilmar Roldán sí tuvo una polémica actuación en el empate 1-1 de Ecuador ante Brasil, válido por las eliminatorias al Mundial Catar 2022

La expulsión de Alexander Domínguez

A los 15 minutos exhibió una tarjeta roja al arquero Alexander Domínguez por un golpe en el cuello de Cunha. Después de la revisión en el VAR, no dudó y expulsó al guardameta.

Doble amarilla para Emerson Royal

La primera amarilla de Emerson Royal fue por una falta sobre Moisés Caicedo en los primeros minutos del juego.

A los 20 el lateral le cometió una infracción a Michael Estrada. Con doble amarilla salió expulsado.

Primera expulsión de Alisson

La tercera expulsión fue a los 25 minutos. Alisson levantó exageradamente su pierna derecha que impactó sobre el cuello de Énner Valencia, en un rechazo fuera del área. El colombiano no dudó y expulsó.

Sin embargo, seis minutos después se retractó al ser llamado por el VAR. El castigo para el brasileño fue con tarjeta amarilla.

La decisión generó descontento entre los hinchas tricolores debido a la acción similar a la de Domínguez.

Pervis Estupiñán cayó en el área

A los 55 minutos, Pervis Estupiñán se metió en el área rival y recibió una falta de Rapinha. El lateral izquierdo ecuatoriano cayó y Roldán pitó penal a favor de Ecuador.

Nuevamente, el VAR lo llamó y cambió de decisión generando el reclamos de los hinchas presentes en el Rodrigo Paz Delgado.

Segundo penal del partido

A los 90+3 minutos se produjo otra acción polémica. Otra vez, el arquero brasilero, Alisson fue el actor principal de la polémica. El guardameta golpeó a Ayrton Preciado al rechazar con sus puños un balón.

Roldán nuevamente expulsó al arquero brasileño y cobró penal. Era la segunda vez en el encuentro que Alisson recibía la tarjeta roja.

Otra vez, gracias a una revisión del VAR, se retractó y anuló la expulsión y el penal.

En 2016 Roldán también generó controversia

En la Copa América Centenario 2016, Roldán no tuvo problemas en expulsar con roja directa a Gustavo Quinteros, en el juego que Ecuador perdió 1-2 ante Estados Unidos en los cuartos de final.

También por doble tarjeta amarilla a Antonio Valencia, que dejó al equipo nacional con uno menos, al igual que lo hizo ante Francia en el Mundial 2014.

En ese mismo torneo ante Perú, expulsó a Gabriel Achilier por una falta en contra de Paolo Guerrero.

