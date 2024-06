Durante el partido de este domingo 23 de junio de 2024 de la Eurocopa 2024 entre Hungría y Escocia, el delantero húngaro Barnabás Varga sufrió una lesión significativa. En el segundo tiempo, se desplomó tras un choque con el portero escocés Angus Gunn, quedando inconsciente en el campo de juego.

Después de diez minutos de atención en el campo, Varga fue retirado en camilla y trasladado a un hospital cercano para una evaluación más detallada. Según los informes más recientes, Varga recuperó la consciencia y se encuentra en condición estable.

El entrenador de Hungría, Marco Rossi, expresó su preocupación por la salud del jugador y la importancia de su recuperación.

Esta lesión es un duro golpe para el equipo húngaro, que ya enfrentaba desafíos en su grupo en la Eurocopa 2024. Varga ha sido una pieza clave en la ofensiva del equipo, destacándose en los partidos previos del torneo.

La Federación compartió en sus redes sociales: “¡El estado de Barnabás Varga es estable! El jugador se encuentra actualmente en uno de los hospitales de Stuttgart”. Prometieron mantener informados a los seguidores sobre cualquier novedad en su condición.

