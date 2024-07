Félix Sánchez, como entrenador de la Selección de Ecuador, enfrentará por tercera vez a Argentina, uno de los rivales más difíciles que le tocó enfrentar desde que asumió el cargo el 11 de marzo de 2023.

Esta vez Félix Sánchez y la Selección de Ecuador se cruzan con Argentina en los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos el jueves 4 de julio. El ganador clasificará a las semifinales y esperará por el ganador de la llave entre Candá y Venezuela.

El saldo de Félix Sánchez enfrentando a Argentina es de dos partidos, dos derrotas. Además, no le pudo marcar goles porque priorizó el sistema defensivo, antes que ir al ataque ante la actual campeona del mundo.

Otro traspié que tuvo Sánchez ante la ‘Albiceleste’ fue en la Copa América Brasil 2019. Por esos días dirigía Catar y cayó 2-0 en la fase de grupos con tantos de Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

¿Enfrentar a Argentina es una mala señal? Por el contrario, Sánchez y sus dirigidos intentarán la hazaña.

Ya lo dijo en la conferencia de prensa después del angustioso empate 0-0 con México, que le dio el pase como segunda del Grupo B con cuatro puntos.

“Mis jugadores van a dar todo. No sé si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos y no hemos podido batirlos. Yo veo este partido como una oportunidad”, dijo.

Félix Sánchez ante Argentina

La campeona del mundo y de la última Copa América, lideró el Grupo A con puntuación perfecta de 9 unidades y será el próximo rival de Ecuador en el NRG de Houston.

El primer antecedente fue en las eliminatorias al Mundial 2026. En septiembre de 2023 viajó a Buenos Aires y cayó por 1-0 con un gol de tiro libre de Lionel Messi en el segundo tiempo.

El último cruce fue el 9 de junio en Chicago en un amistoso. El marcador se volvió a repetir. Ángel Di María se encargó de darle la victoria a su país.

Y como dato adicional, Ecuador no le gana en una Copa América a ningún rival suramericano desde el 2001 cuando superó por 4-0 a Venezuela.

Desde esa edición ha jugado 21 partidos ante sus pares de la Conmebol y ha obtenido quince derrotas y seis empates. Todos sus festejos han sido ante selecciones de la Concacaf.

Para Sánchez esta es la ‘última’ oportunidad de ganarle a Argentina en el 2024. La siguiente será en el 2025 en el cierre de las eliminatorias, donde Ecuador esperar llegar ya clasificado al Mundial 2026.

La Copa América se resiste a Ecuador

Sufrir y sufrir, parece la consigna de Ecuador cuando se trata de la Copa América, un torneo que nunca se le ha dado fácil.

De 30 participaciones solo en cinco superó la fase de grupos, incluyendo la actual edición de Estados Unidos. En casa, en 1993, hizo la mejor campaña cuando llegó a semifinales donde la eliminó México.

A lo largo de la historia, Argentina y Ecuador se vieron las caras en 40 ocasiones, con 24 triunfos de la Albiceleste, 5 triunfos de la Tri y 11 empates.

El partido número 41 se jugará este jueves en un día festivo en Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

¿Cómo ganarle a Argentina?

Un realista Sánchez habló de las bondades del equipo de Messi. “A pesar de haber ganado siguen teniendo hambre, llevan la portería en cero en 13 partidos de 15. Hay que hacer un partido perfecto y ni siquiera eso nos garantiza lograr un buen resultado”.

Sánchez, un entrenador formado en La Masía del Barcelona, afirmó que no se rendirán aunque parezcan tener todo en contra. Su equipo demostró ante México que sabe aguantar y defenderse.

“Sabemos que no hay mejor rival que este hoy día. Sabemos la dificultad que va a tener ese encuentro. Trataremos de competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo. Mis jugadores lo van a dar todo contra Argentina”.

Su Tri es un equipo que aún está en proceso de ensamblaje. Muchos critican su estilo, pese a ser quinta y estar por encima de Brasil en las eliminatorias suramericanas con ocho puntos en seis partidos, le descontaron tres por sanción.

Hoy lo único cierto es que Ecuador clasificó. Necesitaba empatar con México y lo hizo, sin importarle el método o las formas.