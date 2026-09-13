Héctor Álvarez se coronó campeón de la Vuelta al Ecuador 2026

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Héctor Álvarez logró mantener el jersey amarillo en la última etapa de la Vuelta al Ecuador y se coronó campeón. El ciclista de 20 años alcanzó el liderato desde el quinto día y también fue el mejor joven (sub-23) de principio a fin.

César Guavita ganó la última etapa y Álvarez el título

César Guavita se llevó la etapa, pero Héctor Álvarez fue quien se consagró durante este domingo 13 de septiembre. El ciclista ecuatoriano administró la ventaja que había construido en la clasificación general y cruzó la meta en la Mitad del Mundo en el quinto puesto, resultado suficiente para quedarse con el título.

La jornada definitiva partió desde Cotacachi y tuvo 126,25 kilómetros, con un trazado exigente entre Imbabura y Pichincha.

Álvarez consiguió mantenerse entre los principales corredores durante los pasos por El Cajas y la Virgen de Tocachi, los dos primeros premios de montaña, mientras la carrera avanzaba hacia Malchinguí, Jerusalén y Perucho.

El último gran obstáculo apareció en el ascenso hacia Tanlahua, un puerto de primera categoría de 13,45 kilómetros que comenzó después de cruzar el río Guayllabamba.

Álvarez resistió en el tramo decisivo y, tras coronar la última subida y afrontar los kilómetros finales hacia San Antonio de Pichincha, aseguró el campeonato con su quinto lugar en la etapa.

El trajín de Héctor Álvarez en la Vuelta al Ecuador 2026

Héctor Álvarez fue protagonista de la Vuelta al Ecuador 2026 desde el primer día. El corredor del Best PC terminó segundo en la etapa inaugural entre Machachi y Baños y se colocó como líder de la categoría sub-23.

Tras la segunda jornada se encontraba a apenas ocho segundos de Byron Guamá y, aunque después la diferencia se amplió, se mantuvo siempre entre los primeros puestos de la clasificación general.

Después de resistir las jornadas de montaña hacia el Cotopaxi y El Cajas, Álvarez llegó a la quinta etapa todavía como escolta de Guamá. Fue entonces cuando dio el golpe: ganó en solitario el recorrido entre Bolívar y Tulcán y pasó a comandar la clasificación general.

Un día después confirmó su condición de favorito en la etapa reina hacia Cuicocha, donde terminó tercero, mientras su compañero Kevin Navas se quedó con el triunfo.

Álvarez llegó así a la última jornada vestido de amarillo y con la obligación de defender su ventaja en los 126,25 kilómetros entre Cotacachi y la Mitad del Mundo. Aunque Guavita lo superó por 26 segundos, su quinta posición le bastó para asegurar el título de la Vuelta al Ecuador.

Los ganadores en la Vuelta al Ecuador 2026:

Héctor Álvarez – Best PC: campeón y mejor joven (sub-23)

– Best PC: campeón y mejor joven (sub-23) César Guavita – Best PC: campeón de montaña

– Best PC: campeón de montaña Luis Monteros – Best PC: campeón de metas volantes

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