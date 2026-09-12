La Vuelta al Ecuador trae el recorrido más largo en la etapa 6

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador afrontará este sábado 12 de septiembre del 2026 su etapa reina. La sexta y penúltima jornada partirá desde Tulcán y finalizará en la laguna de Cuicocha, en Cotacachi, después de 158,68 kilómetros. Será la etapa más extensa de toda la competencia.

Cuatro premios de montaña en la etapa reina

La largada está prevista para las 09:00 desde el Parque Central de Tulcán. Desde allí, el pelotón atravesará buena parte del Carchi antes de ingresar a Imbabura, con pasos por Julio Andrade, San Gabriel, Bolívar, el valle del Chota, Urcuquí, Atuntaqui y Cotacachi. La llegada en Cuicocha estará ubicada a 3 071 metros sobre el nivel del mar.

Héctor Álvarez estrenará la camiseta amarilla después de ganar la quinta etapa y desplazar a Byron Guamá del liderato. El corredor de 20 años acumula 15:46:00 horas y tiene una ventaja de un minuto y 54 segundos sobre Bryan Muñoz y dos minutos y dos segundos sobre Guamá.

La montaña aparecerá desde el comienzo. Después de la salida oficial, en el kilómetro 5,74 comenzará un ascenso de 6,6 kilómetros hacia Guagua Negro, con un puerto de tercera categoría.

Después llegará un prolongado descenso hacia el valle del Chota. En el camino se disputará la primera meta volante en Picuales, en el kilómetro 25, mientras que la segunda estará en la Y de Salinas, en el 101.

El segundo puerto de montaña será Tumbabiro, de tercera categoría. Posteriormente habrá otro descenso antes del tercer ascenso puntuable, en Santiago del Rey.

Cuicocha puede definir la Vuelta al Ecuador

El principal reto quedará reservado para el final. En el kilómetro 141,85, tras cruzar el río Ambi, comenzará el ascenso definitivo hacia Cuicocha. La organización lo clasifica como un premio de montaña fuera de categoría, con una extensión de 16,84 kilómetros.

Durante ese tramo, los ciclistas pasarán por Cotacachi y Quiroga antes de dirigirse hacia la laguna. La subida partirá aproximadamente desde los 2 306 metros de altura y la meta estará a 3 071.

Por sus 158,68 kilómetros, cuatro puertos puntuables, 3 399 metros de desnivel y final en ascenso, la sexta jornada aparece como el último gran escenario para romper la clasificación general. Después de Cuicocha únicamente quedará la etapa final entre Cotacachi y la Mitad del Mundo.

La clasificación de la Vuelta al Ecuador

Tras cinco etapas, Héctor Álvarez es el nuevo líder de la Vuelta al Ecuador 2026. El ciclista de 20 años del Best PC acumula un tiempo de 15 horas y 46 minutos después de imponerse en la jornada entre Bolívar y Tulcán. Su triunfo le permitió desplazar a Byron Guamá, quien había vestido la camiseta amarilla desde la primera etapa.

El segundo puesto de la clasificación general le pertenece a Bryan Muñoz, del C&S Technology Chaoyang, quien está a 1 minuto y 54 segundos de Álvarez. Guamá cayó hasta la tercera posición y se encuentra a 2 minutos y 2 segundos, por lo que la etapa reina entre Tulcán y Cuicocha aparece como una oportunidad clave para intentar recuperar terreno.

En las clasificaciones secundarias, César Guavita, también del Best PC, lidera los premios de montaña, mientras Alejandro Pita, del J&J Toscana, se mantiene al frente de las metas volantes. Álvarez, además de portar el maillot amarillo, continúa como el mejor corredor sub-23 de la competencia antes de afrontar las dos últimas jornadas.