Héctor Álvarez, mejor sub-23 de la Vuelta al Ecuador, es líder general tras la etapa 5

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador se adentró en su segunda mitad y trajo consigo una sorpresa. Héctor Álvarez ya no solo es el mejor joven del certamen, sino que encabeza la tabla general tras dejar atrás al histórico Byron Guamá.

La etapa 5 de la Vuelta al Ecuador y el ascenso de Héctor Álvarez

Álvarez, del Best PC, se impuso este viernes 11 de septiembre en los 99,93 kilómetros entre Bolívar y Tulcán, después de atacar en la parte final de una jornada con tres premios de montaña de segunda categoría. El ciclista de 20 años ganó en solitario con un tiempo de 2:47:14 horas.

El ciclista de Salcedo llegó con 45 segundos de ventaja sobre Bryan Muñoz, segundo, y 1:06 sobre Anderson Palma, tercero. Byron Guamá, quien había vestido de amarillo desde la primera jornada, arribó a 2:11 y perdió el liderato.

Esta fue la primera etapa que Álvarez consiguió ganar dentro de la Vuelta al Ecuador y le dio la tercera al Best PC en la competencia. Antes habían ganado Guamá y Kevin Navas para la escuadra. Únicamente en dos etapas hubo vencedores de otras escuadras: David Caicedo del Cinecable y Dauleth Huera del Águila.

¿Cómo quedó la clasificación tras la victora de Héctor Álvarez?

Con su victoria, Héctor Álvarez pasó al primer puesto de la general con 15:46:00 horas. Antes, el ciclista del Cotopaxi ya se había hecho con el liderato sub-23 del certamen.

Quien subió hacia el segundo puesto de la tabla general fue Bryan Muñoz al ponerse a un minuto y 54 segundos de la cima. Guamá cayó hacia el tercer lugar de la tabla tras perder 2:02. Antes de la cuarta etapa, el ‘Patrón’ tenía 19 segundos de ventaja sobre Álvarez.

El vigente campeón de la vuelta, Richard Huera, ocupa el cuarto puesto y está a dos minutos con 28 segundos. En el recorrido también destacaron César Guavita, que reforzó su dominio en la montaña, y Alejandro Pita, quien conservó el primer lugar de las metas volantes.

La etapa reina espera por la Vuelta al Ecuador

La sexta etapa de la Vuelta al Ecuador se disputará este sábado 12 de septiembre entre Tulcán y la laguna de Cuicocha, sobre un recorrido de 158,68 kilómetros. Será la jornada más larga de la edición y arrancará a las 09:00 desde el parque central de la capital carchense, con llegada en Cuicocha, Imbabura, a 3 071 metros sobre el nivel del mar.

El trazado tendrá cuatro premios de montaña y dos metas volantes. El primer puerto aparecerá en Guagua Negro, de tercera categoría; luego vendrán Tumbabiro y Santiago del Rey, también de tercera. La jornada atravesará sectores como Julio Andrade, San Gabriel, Bolívar, el valle del Chota, Urcuquí, Atuntaqui y Cotacachi antes de encarar la subida definitiva.

El punto decisivo llegará en los últimos 16,84 kilómetros, cuando comenzará el ascenso hacia la laguna de Cuicocha. La organización lo cataloga como un premio de montaña fuera de categoría.