Un neerlandés sorprende en la etapa 4 de la Vuelta al Ecuador y Guamá mantiene la punta

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La etapa 4 de la Vuelta al Ecuador llegó a su fin y Byron Guamá se mantiene firme en su camino para ganar por quinta vez el certamen. Tom Jonkmans fue el más combativo de la carrera de paso y es el mejor europeo del evento, mientras que Dauleth Huera ganó la etapa.

¿Cómo fue la etapa 4 de la Vuelta al Ecuador?

Huera, del Águila Team, consiguió imponerse tras completar 148,99 kilómetros entre Sangolquí y El Cajas con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 42 segundos. David Caicedo, del Cinecable, terminó segundo y Juan Carlos Córdova, del Espectro Cycling Team, completó el podio.

La jornada tuvo varios movimientos antes del ascenso final. El neerlandés Tom Jonkmans, del Wielerploeg Groot Amsterdam, fue uno de los protagonistas de la fuga. Llegó a sacar más de un minuto de ventaja sobre el pelotón, además de quedarse con el premio de montaña ubicado en Otón y sumar en las metas volantes.

El desenlace, sin embargo, volvió a poner a prueba a los escaladores, con una llegada en El Cajas por encima de los 3 000 metros de altura. Huera, que ya había sido segundo en la tercera etapa, logró sacar ventaja y cruzar primero la meta.

Tom Jonkmans, el mejor europeo de la Vuelta al Ecuador

Al finalizar la etapa, Jonkmans fue elegido como el ciclista más combativo de la carrera de paso. El neerlandés perdió el impulso en la zona de cierre de la etapa y finalizó en el puesto 28, con tres horas, 24 minutos y seis segundos.

Pese a su posición, los logros transitorios le valieron su condecoración. Ocupa la decimoquinta posición de la Vuelta al Ecuador y se ubica como el mejor ciclista europeo. Este representa al Wielerploeg Groot Amsterdam de Países Bajos, una de las dos escuadras del viejo continente presentes, la otra es el Universe Team.

Después de su actuación, Jonkmans conversó con EL COMERCIO y señaló que, en un inicio, le resultó difícil la adaptación y luego se distanció de sus compañeros de equipo, por lo que tuvo que correr en solitario. Pese a ello manifestó que, si bien se alegra por la distinción, aún busca ganar una etapa o portar un jersey.

“Creo que todos saben que hay un gran equipo aquí que se está llevando todo, por lo que estoy muy feliz de lograr esto (…) Estoy más aclimatado a la altura, pero aún es muy difícil. Cuando vamos muy alto se dificulta respirar, al final eso me dificultó. Mi plan era ir por puntos en las metas volantes y montaña y lo hice”, manifestó.

¿Cómo están las clasificaciones de la Vuelta al Ecuador?

Tras la cuarta etapa, la clasificación general continúa con Byron Guamá como uno de los grandes protagonistas de la Vuelta al Ecuador. El ciclista del Best PC mantiene la camiseta amarilla con un tiempo de 12 horas, 58 minutos y 37 segundos. Es escoltado por Héctor Álvarez, compañero de su equipo, quien se encuentra a 20 segundos.

En las metas volantes, Alejandro Pita había asumido el liderato después de la segunda jornada y en la cuarta etapa volvió a mantenerse. César Guavitá continúa con la camiseta de montaña. Álvarez, a su vez, es el mejor sub-23.

La quinta etapa se correrá este viernes 11 de septiembre entre Bolívar y Tulcán, sobre 99,93 kilómetros. Será una jornada corta, pero exigente, con dos metas volantes en San Gabriel y Julio Andrade, además de tres premios de montaña de segunda categoría en El Troje, San Francisco del Troje y Guagua Negro. El último puerto estará ubicado a 12,5 kilómetros de la meta y dará paso a un descenso hacia Tulcán, donde la etapa terminará frente a la Prefectura del Carchi.