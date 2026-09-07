La Vuelta al Ecuador 2026 se inició desde Machachi con 13 equipos

La Vuelta a Ecuador inició en Machachi con 13 equipos y siete etapas que atravesarán seis provincias hasta llegar a la Mitad del Mundo.

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La Vuelta al Ecuador del 2026 tuvo su inicio durante este lunes 7 de septiembre del 2026 desde Machachi. 13 equipos se presentaron en la largada y recorrerán 939,69 kilómetros durante siete etapas por seis provincias del país.

El inicio de la Vuelta al Ecuador 2026 tuvo la presencia de autoridades gubernamentales

En el estadio Chan de Machachi, provincia de Pichincha, los equipos y la caravana ciclística se reunieron para dar inicio a la Vuelta al Ecuador. En los exteriores del recinto deportivo, los involucrados plasmaron sus firmas en la pizarra de presentación antes de saltar a la línea de largada.

13 delegaciones fueron presentadas: dos continentales: Best PC Ecuador y Universe Cycling Team (Países Bajos); cuatro internacionales: Fundación Jorge Rodríguez – Culata Bike (Venezuela), Wielerploeg Groot Amsterdam (Países Bajos), Esparza Training Universidad Isima México; Nariño Colombia; y siete nacionales: Aguila Team, Halcones Unidos, Espectro Cycling Team, Fedeme, Toscana, Team Cinecable Serviproc y C.D.E.F Team CyS Technology Chaoyang.

Una vez que terminó la muestra de los competidores, Juan Andrade, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) y Roberto Ibáñez, viceministro de Deporte, brindaron palabras. El primero deseó éxito a los competidores y agradeció funcionario por su presencia; el segundo dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras y invitó a los competidores a sacar provecho al certamen.

“Lleguen sanos y salvos, esto es para ustedes. Una vuelta ciclística que es una plataforma importante para ustedes y para los jóvenes. Dios les bendiga mucho”, manifestó Ibáñez.

El campeón Richard Huera vuelve a defender su título

Para la partida, Richard Huera fue quien la encabezó por delante de sus colegas. Este lo hizo en calidad de campeón, tras haber ganado la última edición del certamen en el 2024 junto al equipo en el que se mantiene, el Best PC.

Aquel fue el primer y único título de Huera dentro de la competencia. Asimismo, su regreso se produjo tras haber estado involucrado en un siniestro de tránsito en el 2025, donde fue atropellado en el Carchi.

Dentro de su escuadra también se encuentra Bayron Guamá, quien busca alcanzar el récord de mayor cantidad de Vueltas al Ecuador en su haber. El ‘Patrón’ cuenta con cuatro títulos y solo está uno de distancia de Pedro Rodríguez.

Los participantes de la Vuelta al Ecuador 2026

EquipoCiclistas reportados en la presentación
Best PC EcuadorRichard Huera, Bayron Guamá, Santiago Montenegro, Kevin Navas, César Guavitá, Luis Monteros, Héctor Álvarez
Universe Cycling TeamLuuk van der Meer, Bart Bujik, Laars Quaedvlieg, Jarry Stravers, Sam van de Mieroop, Wessel Lange
Team Cinecable ServiprocPablo Caicedo, Anderson Palma, David Caicedo, Bryan Rosero, Yostin Pozo
Águila TeamFranklin Revelo, Lenin Montenegro, Dauleth Huera, Rómulo Moscoso, Cristian Toro, Alexander Albarracín, Óscar Paredes
Wielerploeg Groot AmsterdamTom Jorikmans, Koos Jeroen Kers, Lars Ruizendaal, Maup van Gerwen, Jeimer Immeke
Halcones UnidosAlejandro Machuca, Andrés López, Israel Chancusig, Ángel Galván, Hugo Haro, Emerson Colcha, David Molina
Espectro Cycling TeamJosé González, Juan Carlos Córdova, Esteban Villarreal, Robert White, Juan Francisco Vanegas
Fundación Jorge Rodríguez – Culata BikeKristian Méndez, Carlos Quintero, Mateo Paredes, Fernando Serrano, José García, José Aragoza
ToscanaAlejandro Pita, Benjamín Gallegos, Jordan Piarpuezán, Jhostin Caipa, Marco Chalco
FedemeÉdison Calahorrano, Luis Tabango, Diego Pozo, Edwin Cuzco, Luis Clabón
C.D.E.F. Team CyS Technology ChaoyangBryan Muñoz, Jimar Imbaquingo, Anthony Carapaz, Daniel García, Leonidas Novoa, Kevin Ruiz, Diego Montalvo
Esparza Training-Universidad Isima MéxicoGerardo Reyes, Emiliano Flores, Iván Amezaga, Eros Martínez, Santiago Cardona
Nariño ColombiaJuan Felipe Riascos, Jorge Martínez, Santiago Puerres, Jonathan Pantoja, Daniel Guzmán, Juan José López

Las etapas y los detalles de la Vuelta al Ecuador

La Vuelta al Ecuador tendrá siete etapas de recorrido y atravesará seis provincias del Ecuador, todas en la región Sierra. Estas se llevarán a cabo durante el 7 y el 13 de septiembre del 2026 en su edición 42, con la cual también se cumplen 60 años del primer evento en 2026.

El certamen pasará por seis provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La primera etapa, desde donde partió la competencia, abarca un trayecto desde Machachi hasta Baños de Agua Santa.

EtapaRecorridoKilometraje
1: 7 de septiembreMachachi – Baños de Agua Santa134,97 km
2: 8 de septiembreCircuito Ciudad de Riobamba129,68 km
3: 9 de septiembreUrbina – Parque Nacional Cotopaxi135,36 km
4: 10 de septiembreSangolquí – El Cajas148,99 km
5: 11 de septiembreBolívar – Tulcán105,76 km
6: 12 de septiembreTulcán – Cuicocha (Cotacachi)158,68 km
7: 13 de septiembreCotacachi – Mitad del Mundo126,25 km