La Vuelta al Ecuador 2026 se inició desde Machachi con 13 equipos

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador del 2026 tuvo su inicio durante este lunes 7 de septiembre del 2026 desde Machachi. 13 equipos se presentaron en la largada y recorrerán 939,69 kilómetros durante siete etapas por seis provincias del país.

El inicio de la Vuelta al Ecuador 2026 tuvo la presencia de autoridades gubernamentales

En el estadio Chan de Machachi, provincia de Pichincha, los equipos y la caravana ciclística se reunieron para dar inicio a la Vuelta al Ecuador. En los exteriores del recinto deportivo, los involucrados plasmaron sus firmas en la pizarra de presentación antes de saltar a la línea de largada.

13 delegaciones fueron presentadas: dos continentales: Best PC Ecuador y Universe Cycling Team (Países Bajos); cuatro internacionales: Fundación Jorge Rodríguez – Culata Bike (Venezuela), Wielerploeg Groot Amsterdam (Países Bajos), Esparza Training Universidad Isima México; Nariño Colombia; y siete nacionales: Aguila Team, Halcones Unidos, Espectro Cycling Team, Fedeme, Toscana, Team Cinecable Serviproc y C.D.E.F Team CyS Technology Chaoyang.

Una vez que terminó la muestra de los competidores, Juan Andrade, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) y Roberto Ibáñez, viceministro de Deporte, brindaron palabras. El primero deseó éxito a los competidores y agradeció funcionario por su presencia; el segundo dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras y invitó a los competidores a sacar provecho al certamen.

“Lleguen sanos y salvos, esto es para ustedes. Una vuelta ciclística que es una plataforma importante para ustedes y para los jóvenes. Dios les bendiga mucho”, manifestó Ibáñez.

El campeón Richard Huera vuelve a defender su título

Para la partida, Richard Huera fue quien la encabezó por delante de sus colegas. Este lo hizo en calidad de campeón, tras haber ganado la última edición del certamen en el 2024 junto al equipo en el que se mantiene, el Best PC.

Aquel fue el primer y único título de Huera dentro de la competencia. Asimismo, su regreso se produjo tras haber estado involucrado en un siniestro de tránsito en el 2025, donde fue atropellado en el Carchi.

Dentro de su escuadra también se encuentra Bayron Guamá, quien busca alcanzar el récord de mayor cantidad de Vueltas al Ecuador en su haber. El ‘Patrón’ cuenta con cuatro títulos y solo está uno de distancia de Pedro Rodríguez.

Los participantes de la Vuelta al Ecuador 2026

Equipo Ciclistas reportados en la presentación Best PC Ecuador Richard Huera, Bayron Guamá, Santiago Montenegro, Kevin Navas, César Guavitá, Luis Monteros, Héctor Álvarez Universe Cycling Team Luuk van der Meer, Bart Bujik, Laars Quaedvlieg, Jarry Stravers, Sam van de Mieroop, Wessel Lange Team Cinecable Serviproc Pablo Caicedo, Anderson Palma, David Caicedo, Bryan Rosero, Yostin Pozo Águila Team Franklin Revelo, Lenin Montenegro, Dauleth Huera, Rómulo Moscoso, Cristian Toro, Alexander Albarracín, Óscar Paredes Wielerploeg Groot Amsterdam Tom Jorikmans, Koos Jeroen Kers, Lars Ruizendaal, Maup van Gerwen, Jeimer Immeke Halcones Unidos Alejandro Machuca, Andrés López, Israel Chancusig, Ángel Galván, Hugo Haro, Emerson Colcha, David Molina Espectro Cycling Team José González, Juan Carlos Córdova, Esteban Villarreal, Robert White, Juan Francisco Vanegas Fundación Jorge Rodríguez – Culata Bike Kristian Méndez, Carlos Quintero, Mateo Paredes, Fernando Serrano, José García, José Aragoza Toscana Alejandro Pita, Benjamín Gallegos, Jordan Piarpuezán, Jhostin Caipa, Marco Chalco Fedeme Édison Calahorrano, Luis Tabango, Diego Pozo, Edwin Cuzco, Luis Clabón C.D.E.F. Team CyS Technology Chaoyang Bryan Muñoz, Jimar Imbaquingo, Anthony Carapaz, Daniel García, Leonidas Novoa, Kevin Ruiz, Diego Montalvo Esparza Training-Universidad Isima México Gerardo Reyes, Emiliano Flores, Iván Amezaga, Eros Martínez, Santiago Cardona Nariño Colombia Juan Felipe Riascos, Jorge Martínez, Santiago Puerres, Jonathan Pantoja, Daniel Guzmán, Juan José López

Las etapas y los detalles de la Vuelta al Ecuador

La Vuelta al Ecuador tendrá siete etapas de recorrido y atravesará seis provincias del Ecuador, todas en la región Sierra. Estas se llevarán a cabo durante el 7 y el 13 de septiembre del 2026 en su edición 42, con la cual también se cumplen 60 años del primer evento en 2026.

El certamen pasará por seis provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La primera etapa, desde donde partió la competencia, abarca un trayecto desde Machachi hasta Baños de Agua Santa.