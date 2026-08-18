La Vuelta al Ecuador vuelve en 2026 tras un año de ausencia

La Vuelta al Ecuador tuvo su lanzamiento y se llevará a cabo entre el 7 y el 13 de septiembre del 2026 con siete etapas. El certamen regresa después de un año de ausencia, contará con siete etapas y será de categoría 2.2 por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

El lanzamiento de la Vuelta al Ecuador 2026

La mañana de este martes 18 de agosto del 2026, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) presentó la nueva edición de la Vuelta al Ecuador. En el evento se dio cita en la Concetración Deportiva de Pichincha (CDP) y contó con la participación de Juan Andrade, presidente de la FEC; Santiago Rosero, director técnico de la carrera; Eduardo Monge, interventor de CDP; y Roberto Ibáñez, viceministro de Deporte; y Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team.

Andrade destacó que el evento celebrará su sextuagésima edición e hizo un llamado a la empresa privada y pública para invertir en la competencia. A su vez, agradeció al Viceministerio del Deporte por el apoyo en la organización.

Ibáñez también intervinó y destacó la calificación de la carrera como evento UCI y la organización en competencias en el país para brindarle relevancia en el ámbito deportivo. A su vez, sostuvo que aquello sirve como impulso para el surgimiento de nuevos talentos y recambio generacional.

¿Cómo será la Vuelta al Ecuador 2026?

Santiago Rosero fue el encargado de explicar el trazado del certamen y los aspectos técnicos con los que contará. Las siete etapas tendrán un circuito reducido que se llevará a cabo dentro de la Sierra centro-norte del país.

La primera etapa será entre Machachi y Baños, con una distancia de 135 kilómetros, seguida por un circuito en Riobamba. En la tercera, los ciclistas rodarán 141 kilómetros entre Urbina y El Boliche. La cuarta será un circuito de 145 kilómetros entre Sangolquí y El Cajas.

Para la quinta etapa, la carrera de paso partirá desde Bolívar hasta Tulcán. En la sexta se partirá desde esa ciudad hasta Cuicocha. Finalmente, la última repetirá un trazado entre Cotacachi y la Mitad del Mundo, en Quito, como en pasadas ediciones.

En total habrá 17 metas volantes y 18 puertos de montaña. Se distribuirán cinco jerseys para el líder de la tabla general, mejor sub-23, combatividad, metas volantes y clasificacion de montaña.

Los equipos presentes en la Vuelta al Ecuador