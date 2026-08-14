Ecuatoriano Héctor Álvarez se corona campeón sub-23 en Colombia tras terremoto

El ecautoriano Héctor Álvarez, del Best PC Ecuador, se consagró campeón de la categoría sub-23 de la Vuelta a Colombia 2026, luego de que la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) diera por terminada anticipadamente la edición 76 de la competencia debido a las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el 10 de agosto.

La sexta etapa, prevista para el jueves 13 de agosto, fue cancelada. La jornada de ciclismo debía partir desde Manizales, una de las ciudades afectadas por el sismo, mientras que las siguientes etapas contemplaban recorridos por municipios de Antioquia, departamento que también sufrió alteraciones por el movimiento telúrico. En total eran 9 etapas.

Ecuatoriano Héctor Álvarez se corona campeón en Colombia

Fedeciclismo informó que la decisión se tomó después de evaluar las condiciones de seguridad y logística, con el objetivo de proteger a deportistas, equipos, personal de organización, autoridades, medios de comunicación y demás integrantes de la caravana.

Con la terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026, Héctor Álvarez quedó primero en la clasificación sub-23 con un tiempo acumulado de 21:40:19.

El guatemalteco Melvin Torres terminó segundo, a 3:45, mientras que el colombiano Mauricio Zapata, del Team Sistecrédito, fue tercero, a 7:06.

Héctor Renan Álvarez Acosta, de 20 años, finalizó en el puesto 14 de la clasificación general y fue el mejor ciclista ecuatoriano de la competencia.

El Team Best PC Ecuador también ubicó a César Guavita en el puesto 28, Luis Monteros en el 31, Montenegro en el 41, Kevin Navas en el 49 y séptimo de la Sub-23, Richard Huera en el 51 y Nixon Rosero en el 57.

El campeón de la Vuelta a Colombia

En la clasificación general, el campeón de la Vuelta a Colombia 2026 fue el boyacense Diego Camargo, del Team Medellín-EPM. Javier Jamaica, de Nu Colombia, terminó segundo y Edgar Andrés Pinzón, del Team Sistecrédito, ocupó el tercer lugar.

Por equipos, Nu Colombia ganó la clasificación con un tiempo acumulado de 64:38:56, seguido por Team Sistecrédito y Hino-One-La Red-Suzuki de Guatemala.

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