Richard Carapaz vuelve a ganar un día después del Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz se proclamó vencedor en el critérium ‘Al día siguiente del Tour’ (Daags na de Tour) celebrado en la localidad neerlandesa de Boxmeer, este lunes 27 de julio de 2026.

Esta carrera de 80 km tuvo lugar un día después del Tour de Francia, en el que ‘Richie’ fue unas las máximas figuras.

Richard Carapaz

Richard Carapaz llegó como una de las grandes estrellas de la carrera en Boxmeer y, antes de la salida, desfiló en un automóvil descapotable para recibir el aplauso de los aficionados.

El carchense lució el maillot de lunares que conquistó en el Tour de Francia, donde ganó dos etapas, se adjudicó la clasificación de la montaña y fue elegido como el Supercombativo de la ronda francesa.

El critérium ‘Al día siguiente del Tour‘ contó con 80 kilómetros de recorrido y Carapaz no fue la única gran figura invitada.

Competencia reñida

Thymen Arensman, el ganador del año pasado y quien finalizó en segunda posición, expresó su deseo de revalidar el título.

Sin embargo, reconoció que “al igual que en el Tour, Richie fue un poco mejor”.

Por otro lado, Jasper Philipsen, quien ocupó el tercer lugar, admitió su cansancio y comentó que “no tenía las piernas en su mejor momento”, según reportó el medio ‘De Gelderlander’, en información recogida por la agencia EFE.

Un evento conmemorativo

Este año se celebró la 50ª edición de esta carrera profesional. Los organizadores manifestaron estar “orgullosos del gran nivel del plantel de participantes”. Hasta el último momento, existió incertidumbre sobre qué corredores tomarían la salida en esta edición conmemorativa.

Logros destacados de Carapaz

Richard Carapaz completó un destacado Tour de Francia 2026 al conquistar dos etapas y ganar la clasificación de la montaña por segunda vez. Además, fue elegido como el ciclista más combativo. Gracias a estos logros, obtuvo aproximadamente 117 mil dólares (103 mil euros), posicionándose como el cuarto corredor con mayores premios económicos del certamen.

Premios y reconocimientos

Los ingresos de Carapaz provinieron de victorias de etapa, el maillot de lunares, bonificaciones por puertos de montaña y otros reconocimientos. Como es tradición en el ciclismo profesional, parte del dinero suele repartirse entre todos los integrantes del equipo.

Con información de EFE