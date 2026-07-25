¡Histórico! Richard Carapaz gana la etapa 20 y es el Rey de la Montaña en el Tour de Francia

Richard Carapaz es el rey de la montaña tras la etapa 20 del Tour de Francia de este sábado 25 de julio de 2026. Con 156 puntos y defendiendo el maillot de lunares rojos, la ‘Locomotora del Carchi’ está a un paso de consagrarse como el mejor escalador de la competencia.

Etapa 20, la reina del Tour de Francia

La etapa 20 es considerada la etapa reina del Tour de Francia. Se corre entre Le Bourg d‘Oisans y Alpe d’Huez, con 5 600 metros de desnivel positivo acumulado. Esto la convierte en la jornada más exigente de toda la carrera. No es un circuito cualquiera: es el examen definitivo para los escaladores. El recorrido comienza modesto, pero se transforma en un ‘infierno alpino’.

Los ciclistas enfrentan cuatro puertos gigantescos: el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier, el techo del Tour, y finalmente el Col de Sarenne. Esta es la razón por la que la etapa 20 reparte 70 puntos para la clasificación de montaña que sellan el destino del maillot de lunares rojos.

El viaje de 170 kilómetros que define campeones

La etapa comenzó en Le Bourg-d‘Oisans a las 04:00 (de Ecuador) y recorrió 170,9 kilómetros. Cada puerto es una batalla. El Galibier, a 2 642 metros de altura, sigue siendo el punto más elevado del Tour 2026. Luego viene el Col de Sarenne, el verdadero villano del día: 13,8 kilómetros al 8,1% con sus icónicas veintiuna curvas de herradura. Ahí es donde se quiebran los sueños y donde nacen las leyendas.

Richard Carapaz, imparable en la montaña

El extraordinario trabajo del ecuatoriano Richard Carapaz le permitió sumar los 50 primeros puntos de estos 70, con lo que alcanzó 156 puntos en la tabla general de montaña. En la etapa 19 finalizó con 91 puntos.

‘La locomotora’ es el campeón de la montaña porque logró sacar una ventaja de 56 puntos a Tadej Pogačaral y 57 puntos del francés Paret Peintre.

Richie no llegó al liderato por casualidad; fue el ciclista más combativo del Tour en cuatro ocasiones: en las etapas 10, 14, 18 y 19.

Con los 141 puntos, Richard es prácticamente imparable; le basta con llegar a la meta en la etapa 21, la final, que se disputa este domingo 26 de julio.

‘Richie’ luchó la etapa 20

Carapaz no se conformó con sumar los puntos necesarios para el Campeonato de la Montaña, también luchó la etapa 20 hasta el final.

Lideró el pelotón principal, cediendo espacio en ciertos tramos, pero sin desapegarse a lo largo de la carrera.

En los últimos 20 kilómetros, el cansancio por el esfuerzo realizado en estos 22 días de competencia hizo lo suyo, pero volvió a apretar en los últimos 8 kilómetros.

La última etapa del Tour de Francia

El Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante, entra en su acto final. Este domingo 26 de julio, la etapa 21 conectará París. Será una jornada llana, favorable para velocistas y sin montaña que escalar.

Hubo un cambio de última hora. El Tour decidió reducir los 132,5 kilómetros a más de 80, debido a las dificultades de las autoridades para controlar la competencia y a los asistentes, en medio de los incendios que enfrenta Francia.

Richie y su legado histórico en Francia, Italia y España

En 2024, Carapaz conquistó el maillot de montaña del Tour de Francia, y ahora busca repetir ese logro. Ese año alcanzó los 127 puntos de la clasificación.

La ‘Locomotora del Carchi’ tiene en su palmarés un Giro de Italia en 2019 y un oro olímpico en Tokio 2020.

En el Tour de Francia tuvo su mejor participación en 2021, cuando terminó tercero. En la Vuelta a España obtuvo el segundo lugar en 2020. Mientras que en el Giro de Italia también obtuvo el segundo puesto en 2022 y el tercero en 2025.

❓ ¿En qué región de Francia se disputa la etapa 20 del Tour 2026, la más exigente de la carrera?

La etapa 20 se corre entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, en los Alpes franceses, con un recorrido de 170,9 kilómetros y 5 600 metros de desnivel positivo acumulado.

Esta es la etapa reina del Tour de Francia, considerada el examen definitivo para escaladores. Su ruta incluye cuatro puertos gigantescos: el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier (a 2 642 metros, el punto más elevado del Tour 2026) y el Col de Sarenne, que con 13,8 kilómetros al 8,1% y sus icónicas veintiuna curvas de herradura es conocido como el “verdadero villano del día”.

❓ ¿De qué región de Ecuador es originario Richard Carapaz, actual rey de la montaña del Tour 2026?

Richard Carapaz es originario del Carchi, región norteña de Ecuador, por lo que es apodado “la Locomotora del Carchi”.

Con 156 puntos en la clasificación de montaña tras la etapa 20, Carapaz defiende el maillot de lunares rojos y está a un paso de consagrarse como el mejor escalador de la competencia. Su predominio es innegable: sumó 50 de los 70 puntos disponibles en esta etapa y aventaja por 56 puntos a su más cercano perseguidor.

❓ ¿A qué altura se encuentra el Col du Galibier, el puerto más elevado del Tour de Francia 2026?

El Col du Galibier se ubica a 2 642 metros de altura, siendo el punto más elevado del Tour 2026.

Este puerto es uno de los cuatro gigantescos que conforman la etapa 20, y es considerado “el techo del Tour”. Su colocación en el recorrido de 170 kilómetros lo convierte en uno de los principales filtros para determinar quiénes tienen la capacidad de disputar el maillot de montaña, poniendo a prueba el rendimiento de los escaladores en condiciones extremas de altitud.

❓ ¿En cuáles competiciones internacionales de ciclismo ha logrado Carapaz posiciones de podio fuera del Tour de Francia?

Richard Carapaz ha ganado el Giro de Italia (2019), obtenido plata en la Vuelta a España (2020), plata en el Giro de Italia (2022), tercero en el Giro de Italia (2025), y oro olímpico en Tokio 2020.

Su palmares internacional demuestra una trayectoria de excelencia en las tres grandes vueltas europeas. En el Tour de Francia específicamente, su mejor actuación fue en 2021 cuando finalizó tercero. Estos logros consolidaron a la “Locomotora del Carchi” como uno de los escaladores más completos del ciclismo mundial, capacitado para competir en cualquier escenario montañoso.

❓ ¿Dónde finaliza el Tour de Francia 2026 en su etapa 21?

La etapa 21, la final del Tour 2026, conecta hacia París y se disputará el domingo 26 de julio como una jornada plana favorable para velocistas, sin montaña que escalar.

Esta última etapa fue reducida de 132,5 kilómetros a más de 80 debido a las dificultades de las autoridades francesas para controlar la competencia en medio de los incendios que enfrenta el país. Para Richard Carapaz, llegar a la meta en esta etapa le basta para sellar matemáticamente su segundo maillot de montaña en el Tour (previamente lo consiguió en 2024 con 127 puntos).