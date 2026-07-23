Richard Carapaz ganó la etapa 18 y es top 10 del Tour de Francia

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ganó este jueves 23 de julio de 2026 la etapa 18 del Tour de Francia con un tiempo de 04h 26′ 21”, superando a Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

Richard Carapaz agranda su historia en el Tour de Francia

Richard Carapaz agrandó su historia en el Tour de Francia con esta victoria en la etapa 18. En el 2021 fue uno de los protagonistas al quedar en el tercer lugar de la clasificación general a +7’03” de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), el ganador.

La primera vez que el pedalista nacional ganó una etapa en esta competencia fue en 2024, cuando terminó en la casilla 17. Ese año también subió al podio al llevarse el premio de la clasificación de la montaña y el premio de la combatividad.

Con la victoria de este jueves escaló a la décima posición en la general con un tiempo de 64 h 56′ 13”, consolidándose como el segundo mejor latinoamericano por detrás del joven mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), tercero.

Pogačar se afianza como líder y encamina su quinta corona en el Tour, tras los títulos de 2020, 2021, 2024 y 2025. El esloveno supera por 4′ 32” al belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y por 6′ 51” al mexicano Isaac del Toro.

Carapaz pelea por tres podios

En la clasificación por la montaña, sigue firme en el tercer puesto con 63 puntos. El segundo lugar lo conserva el francés Valentin Paret–Peintre (Soudal Quick-Step) con 69 y el primero Pogačar con 70.

En la clasificación de los puntos, el ecuatoriano también se acercó al podio tras sumar 14 unidades. La tabla la lidera el danés Mads Pedersen (Lidl–Trek) con 25 puntos, seguido por el suizo Mauro Schmid con 20 y el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) con 16.

Además, fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada, distinción que ya había conseguido en las etapas 10 y 14.

Con este resultado, se perfila como sólido candidato a adjudicarse este premio al término de las 21 jornadas programadas para este domingo 26 de julio con el trayecto entre Thoiry y París.

Clasificación etapa 18

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 R. Carapaz EF Education – EasyPost 04h 26′ 21” – 2 M. Schmid Team Jayco AlUla 04h 27′ 06” + 00h 00′ 45” 3 M. Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 04h 27′ 06” + 00h 00′ 45” 4 V. Paret Peintre Soudal Quick-Step 04h 27′ 35” + 00h 01′ 14” 5 T. Johannessen Uno-X Mobility 04h 28′ 18” + 00h 01′ 57” 6 R. Garcia Movistar Team 04h 28′ 33” + 00h 02′ 12” 7 P. Castrillo Movistar Team 04h 30′ 51” + 00h 04′ 30” 8 L. Martinez Bahrain Victorious 04h 30′ 56” + 00h 04′ 35” 9 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 30′ 56” + 00h 04′ 35” 10 T. Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 04h 30′ 56” + 00h 04′ 35”

Clasificación general

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 T. Pogačar UAE Team Emirates XRG 64h 35′ 13” – 2 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 64h 39′ 45” + 00h 04′ 32” 3 I. Del Toro UAE Team Emirates XRG 64h 42′ 04” + 00h 06′ 51” 4 P. Seixas Decathlon CMA CGM Team 64h 42′ 24” + 00h 07′ 11” 5 J. Ayuso Lidl-Trek 64h 44′ 35” + 00h 09′ 22” 6 M. Skjelmose Lidl-Trek 64h 45′ 27” + 00h 10′ 14” 7 L. Martinez Bahrain Victorious 64h 48′ 03” + 00h 12′ 50” 8 T. Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 64h 48′ 11” + 00h 12′ 58” 9 J. Jegat TotalEnergies 64h 49′ 17” + 00h 14′ 04” 10 R. Carapaz EF Education – EasyPost 64h 56′ 13” + 00h 21′ 00”

Clasificación de la montaña

Pos. Ciclista Equipo Puntos 1 T. Pogačar UAE Team Emirates XRG 70 pts 2 V. Paret Peintre Soudal Quick-Step 69 pts 3 R. Carapaz EF Education – EasyPost 63 pts 4 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 36 pts 5 P. Seixas Decathlon CMA CGM Team 34 pts

Clasificación por los puntos

Pos. Ciclista Equipo Puntos 1 M. Pedersen Lidl-Trek 25 pts 2 M. Schmid Team Jayco AlUla 20 pts 3 T. Johannessen Uno-X Mobility 16 pts 4 R. Carapaz EF Education – EasyPost 14 pts 5 M. Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 12 pts

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