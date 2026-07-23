Richard Carapaz ganó la etapa 18 y es top 10 del Tour de Francia

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ganó este jueves 23 de julio de 2026 la etapa 18 del Tour de Francia con un tiempo de 04h 26′ 21”, superando a Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).
Richard Carapaz agrandó su historia en el Tour de Francia con esta victoria en la etapa 18. En el 2021 fue uno de los protagonistas al quedar en el tercer lugar de la clasificación general a +7’03” de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), el ganador.
La primera vez que el pedalista nacional ganó una etapa en esta competencia fue en 2024, cuando terminó en la casilla 17. Ese año también subió al podio al llevarse el premio de la clasificación de la montaña y el premio de la combatividad.
Con la victoria de este jueves escaló a la décima posición en la general con un tiempo de 64 h 56′ 13”, consolidándose como el segundo mejor latinoamericano por detrás del joven mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), tercero.
Pogačar se afianza como líder y encamina su quinta corona en el Tour, tras los títulos de 2020, 2021, 2024 y 2025. El esloveno supera por 4′ 32” al belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y por 6′ 51” al mexicano Isaac del Toro.
En la clasificación por la montaña, sigue firme en el tercer puesto con 63 puntos. El segundo lugar lo conserva el francés Valentin Paret–Peintre (Soudal Quick-Step) con 69 y el primero Pogačar con 70.
En la clasificación de los puntos, el ecuatoriano también se acercó al podio tras sumar 14 unidades. La tabla la lidera el danés Mads Pedersen (Lidl–Trek) con 25 puntos, seguido por el suizo Mauro Schmid con 20 y el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) con 16.
Además, fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada, distinción que ya había conseguido en las etapas 10 y 14.
Con este resultado, se perfila como sólido candidato a adjudicarse este premio al término de las 21 jornadas programadas para este domingo 26 de julio con el trayecto entre Thoiry y París.
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|Diferencia
|1
|R. Carapaz
|EF Education – EasyPost
|04h 26′ 21”
|–
|2
|M. Schmid
|Team Jayco AlUla
|04h 27′ 06”
|+ 00h 00′ 45”
|3
|M. Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|04h 27′ 06”
|+ 00h 00′ 45”
|4
|V. Paret Peintre
|Soudal Quick-Step
|04h 27′ 35”
|+ 00h 01′ 14”
|5
|T. Johannessen
|Uno-X Mobility
|04h 28′ 18”
|+ 00h 01′ 57”
|6
|R. Garcia
|Movistar Team
|04h 28′ 33”
|+ 00h 02′ 12”
|7
|P. Castrillo
|Movistar Team
|04h 30′ 51”
|+ 00h 04′ 30”
|8
|L. Martinez
|Bahrain Victorious
|04h 30′ 56”
|+ 00h 04′ 35”
|9
|R. Evenepoel
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|04h 30′ 56”
|+ 00h 04′ 35”
|10
|T. Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|04h 30′ 56”
|+ 00h 04′ 35”
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|Diferencia
|1
|T. Pogačar
|UAE Team Emirates XRG
|64h 35′ 13”
|–
|2
|R. Evenepoel
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|64h 39′ 45”
|+ 00h 04′ 32”
|3
|I. Del Toro
|UAE Team Emirates XRG
|64h 42′ 04”
|+ 00h 06′ 51”
|4
|P. Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|64h 42′ 24”
|+ 00h 07′ 11”
|5
|J. Ayuso
|Lidl-Trek
|64h 44′ 35”
|+ 00h 09′ 22”
|6
|M. Skjelmose
|Lidl-Trek
|64h 45′ 27”
|+ 00h 10′ 14”
|7
|L. Martinez
|Bahrain Victorious
|64h 48′ 03”
|+ 00h 12′ 50”
|8
|T. Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|64h 48′ 11”
|+ 00h 12′ 58”
|9
|J. Jegat
|TotalEnergies
|64h 49′ 17”
|+ 00h 14′ 04”
|10
|R. Carapaz
|EF Education – EasyPost
|64h 56′ 13”
|+ 00h 21′ 00”
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Puntos
|1
|T. Pogačar
|UAE Team Emirates XRG
|70 pts
|2
|V. Paret Peintre
|Soudal Quick-Step
|69 pts
|3
|R. Carapaz
|EF Education – EasyPost
|63 pts
|4
|R. Evenepoel
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|36 pts
|5
|P. Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|34 pts
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Puntos
|1
|M. Pedersen
|Lidl-Trek
|25 pts
|2
|M. Schmid
|Team Jayco AlUla
|20 pts
|3
|T. Johannessen
|Uno-X Mobility
|16 pts
|4
|R. Carapaz
|EF Education – EasyPost
|14 pts
|5
|M. Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|12 pts