Richard Carapaz ganó la etapa 18 y es top 10 del Tour de Francia

Richard Carapaz escapó a la décima posición del la general del Tour de Francia.

Richard Carapaz levanta el puño derecho en señal de victoria tras ganar la etapa 18 del Tour de Francia 2026, el 23 de julio de 2026.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ganó este jueves 23 de julio de 2026 la etapa 18 del Tour de Francia con un tiempo de 04h 26′ 21”, superando a Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

Richard Carapaz agranda su historia en el Tour de Francia

Richard Carapaz agrandó su historia en el Tour de Francia con esta victoria en la etapa 18. En el 2021 fue uno de los protagonistas al quedar en el tercer lugar de la clasificación general a +7’03” de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), el ganador.

La primera vez que el pedalista nacional ganó una etapa en esta competencia fue en 2024, cuando terminó en la casilla 17. Ese año también subió al podio al llevarse el premio de la clasificación de la montaña y el premio de la combatividad.

Con la victoria de este jueves escaló a la décima posición en la general con un tiempo de 64 h 56′ 13”, consolidándose como el segundo mejor latinoamericano por detrás del joven mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), tercero.

Pogačar se afianza como líder y encamina su quinta corona en el Tour, tras los títulos de 2020, 2021, 2024 y 2025. El esloveno supera por 4′ 32” al belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y por 6′ 51” al mexicano Isaac del Toro.

Carapaz pelea por tres podios

En la clasificación por la montaña, sigue firme en el tercer puesto con 63 puntos. El segundo lugar lo conserva el francés Valentin ParetPeintre (Soudal Quick-Step) con 69 y el primero Pogačar con 70.

En la clasificación de los puntos, el ecuatoriano también se acercó al podio tras sumar 14 unidades. La tabla la lidera el danés Mads Pedersen (Lidl–Trek) con 25 puntos, seguido por el suizo Mauro Schmid con 20 y el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) con 16.

Además, fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada, distinción que ya había conseguido en las etapas 10 y 14.

Con este resultado, se perfila como sólido candidato a adjudicarse este premio al término de las 21 jornadas programadas para este domingo 26 de julio con el trayecto entre Thoiry y París.

Clasificación etapa 18

Pos.CiclistaEquipoTiempoDiferencia
1R. CarapazEF Education – EasyPost04h 26′ 21”
2M. SchmidTeam Jayco AlUla04h 27′ 06”+ 00h 00′ 45”
3M. JorgensonTeam Visma | Lease a Bike04h 27′ 06”+ 00h 00′ 45”
4V. Paret PeintreSoudal Quick-Step04h 27′ 35”+ 00h 01′ 14”
5T. JohannessenUno-X Mobility04h 28′ 18”+ 00h 01′ 57”
6R. GarciaMovistar Team04h 28′ 33”+ 00h 02′ 12”
7P. CastrilloMovistar Team04h 30′ 51”+ 00h 04′ 30”
8L. MartinezBahrain Victorious04h 30′ 56”+ 00h 04′ 35”
9R. EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe04h 30′ 56”+ 00h 04′ 35”
10T. PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team04h 30′ 56”+ 00h 04′ 35”

Clasificación general

Pos.CiclistaEquipoTiempoDiferencia
1T. PogačarUAE Team Emirates XRG64h 35′ 13”
2R. EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe64h 39′ 45”+ 00h 04′ 32”
3I. Del ToroUAE Team Emirates XRG64h 42′ 04”+ 00h 06′ 51”
4P. SeixasDecathlon CMA CGM Team64h 42′ 24”+ 00h 07′ 11”
5J. AyusoLidl-Trek64h 44′ 35”+ 00h 09′ 22”
6M. SkjelmoseLidl-Trek64h 45′ 27”+ 00h 10′ 14”
7L. MartinezBahrain Victorious64h 48′ 03”+ 00h 12′ 50”
8T. PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team64h 48′ 11”+ 00h 12′ 58”
9J. JegatTotalEnergies64h 49′ 17”+ 00h 14′ 04”
10R. CarapazEF Education – EasyPost64h 56′ 13”+ 00h 21′ 00”

Clasificación de la montaña

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1T. PogačarUAE Team Emirates XRG70 pts
2V. Paret PeintreSoudal Quick-Step69 pts
3R. CarapazEF Education – EasyPost63 pts
4R. EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe36 pts
5P. SeixasDecathlon CMA CGM Team34 pts

Clasificación por los puntos

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1M. PedersenLidl-Trek25 pts
2M. SchmidTeam Jayco AlUla20 pts
3T. JohannessenUno-X Mobility16 pts
4R. CarapazEF Education – EasyPost14 pts
5M. JorgensonTeam Visma | Lease a Bike12 pts

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