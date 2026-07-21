Richard Carapaz sufrió en la contrarreloj del Tour de Francia: así quedó en la clasificación general

Richard Carapaz disputó este martes 21 de julio la etapa 16 del Tour de Francia 2026, la única contrarreloj individual de la presente edición, una modalidad en la que históricamente no ha mostrado su mejor rendimiento.

El ciclista ecuatoriano cumplió una actuación discreta en los 26,1 kilómetros del recorrido, que inicia en Évian-les-Bains y culmina en Thonon-les-Bains. La etapa tuvo un exigente ascenso inicial, un tramo de descenso y un cierre completamente llano.

¿Cómo le fue a Richard Carapaz en la etapa 16?

Carapaz cruzó la meta en el puesto 41, a cuatro minutos del ganador, un resultado que le hizo perder posiciones en la clasificación general.

El otro ecuatoriano en competencia, Jefferson Cepeda, finalizó en la casilla 161, a siete minutos del vencedor de la jornada.

Remco Evenepoel volvió a imponer su dominio

La etapa fue conquistada por el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora), considerado uno de los mejores especialistas del mundo en contrarreloj. Ganó con un tiempo de 32:19.

El ciclista de 26 años, tricampeón mundial y vigente campeón olímpico de la disciplina, volvió a demostrar su poderío al imponerse con autoridad y sumar su segunda victoria en el Tour de Francia 2026, pues anteriormente consiguió la etapa 15.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

Tras disputarse las primeras 16 etapas, Tadej Pogačar continúa como líder del Tour de Francia con un tiempo acumulado de 56:14:18.

No obstante, el triunfo de Evenepoel le permitió recortar diferencias con el esloveno y situarse a poco más de cuatro minutos del primer lugar.

Por su parte, Richard Carapaz logró mantenerse entre los doce mejores de la clasificación general. El ecuatoriano mantiene la posición previa a 25 minutos y 45 segundos del líder.

Jefferson Cepeda también perdió terreno y se ubica en la casilla 90, con una desventaja de 3 horas, 19 minutos y 24 segundos respecto a Pogačar.

Con la contrarreloj ya superada, Carapaz afrontará el tramo decisivo del Tour con el objetivo de recuperar posiciones en las etapas de alta montaña, terreno donde suele mostrar su mejor nivel.