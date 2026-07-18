Richard Carapaz recuperó puestos en el Tour de Francia 2026

Richard Carapaz (Education-EasyPost) fue uno de los protagonistas de la etapa 14 del Tour de Francia disputado este sábado 18 de julio de 2026, en la que se consolidó en la pelea por el premio de montaña y escaló cuatro puestos en la clasificación general.

Richard Carapaz pugna por el premio de montaña

La etapa 14 del Tour de Francia fue una jornada de montaña pura que desafió al pelotón con más de 3 800 metros de desnivel en los que Richard Carapaz se mostró sólido durante los 153,3 km de recorrido entre las localidades de Mulhouse y Le Markstein Fellering.

Carapaz, a falta de 10 km para llegar a la meta, se mantuvo como líder de la etapa, pero no pudo resistir el ataque de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG), ganador del día, líder y máximo favorito para ganar la edición 2026.

Antes de esta etapa, el pedalista ecuatoriano empezó en la casilla 19 en la clasificación general con un tiempo de 47h36‘14’‘ a +17’43‘’ de Pogačar, que se encamina a ganar su quinto Tour luego de haberlo hecho en 2020, 2021, 2024 y 2025.

Tras su extraordinaria etapa en la que terminó en la octava casilla, escaló al puesto 15. Se consolidó como el tercer mejor latinoamericano de la general, solo por detrás del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y del colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team), ganador de esta competencia en 2019.

En la clasificación de la montaña conservó el tercer lugar luego de sumar 19 puntos para completar 38. El propio Pogačar es primero con 52 y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), segundo con 43.

Carapaz advierte que peleará por ganar una etapa

Antes de comenzar el recorrido de la etapa 14, Carapaz habló brevemente con la cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión del Tour de Francia para Latinoamérica, en la que dejó claro que su objetivo es seguir siendo uno de los protagonistas.

Indicó que la etapa 14 era ideal para “probar” y sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan seguir de cerca al líder de la montaña. “(…) Va a ser vital; mientras más puntos podamos obtener en el camino, va a ser mejor”, dijo.

Consultado sobre cómo se encontraba físicamente, enfatizó que está “bastante bien” y con la mentalidad de subirse a lo más alto del podio en una de las etapas que faltan por disputarse en la carrera que es considerada como la más exigente del ciclismo.

“Estoy bastante bien, tengo las piernas para intentar buscar una etapa; esa es la motivación de todos los días”, sentenció el ganador del Giro de Italia en 2019 y de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020+1.

Clasificación etapa 14

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 T. Pogačar UAE Team Emirates XRG 04h 00′ 07” GANADOR 2 I. Del Toro UAE Team Emirates XRG 04h 00′ 45” + 00′ 38” 3 P. Seixas Decathlon CMA CGM Team 04h 00′ 45” + 00′ 38” 4 J. Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 04h 00′ 51” + 00′ 44” 5 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 00′ 55” + 00′ 48” 6 J. Ayuso Lidl-Trek 04h 00′ 57” + 00′ 50” 7 F. Lipowitz Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 00′ 57” + 00′ 50” 8 R. Carapaz EF Education – EasyPost 04h 01′ 25” + 01′ 18” 9 T. Johannessen Uno-X Mobility 04h 01′ 47” + 01′ 40” 10 M. Skjelmose Lidl-Trek 04h 01′ 47” + 01′ 40”

Clasificación general

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 T. Pogačar UAE Team Emirates XRG 51h 18′ 28” 2 J. Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 51h 22′ 58” + 04′ 30” 3 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 51h 23′ 32” + 05′ 04” 4 P. Seixas Decathlon CMA CGM Team 51h 23′ 47” + 05′ 19” 5 J. Ayuso Lidl-Trek 51h 23′ 50” + 05′ 22” 6 F. Lipowitz Red Bull – Bora – Hansgrohe 51h 24′ 12” + 05′ 44” 7 I. Del Toro UAE Team Emirates XRG 51h 24′ 18” + 05′ 50” 8 M. Skjelmose Lidl-Trek 51h 26′ 03” + 07′ 35” 9 T. Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 51h 26′ 27” + 07′ 59” 10 L. Martinez Bahrain Victorious 51h 26′ 53” + 08′ 25” 11 E. Bernal Netcompany INEOS Cycling Team 51h 34′ 23” + 15′ 55” 12 J. Jegat TotalEnergies 51h 34′ 31” + 16′ 03” 13 I. Van Wilder Soudal Quick-Step 51h 34′ 51” + 16′ 23” 14 T. Johannessen Uno-X Mobility 51h 35′ 08” + 16′ 40” 15 R. Carapaz EF Education – EasyPost 51h 37′ 39” + 19′ 11”

Clasificación del premio de la montaña

Pos. Ciclista Equipo Puntos 1 T. Pogačar UAE Team Emirates XRG 52 pts 2 V. Paret-Peintre Soudal Quick-Step 43 pts 3 R. Carapaz EF Education – EasyPost 38 pts 4 J. Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 35 pts 5 P. Seixas Decathlon AG2R La Mondiale Team 24 pts

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