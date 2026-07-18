Richard Carapaz recuperó puestos en el Tour de Francia 2026

La etapa 14 del Tour de France confirmó la fortaleza de Richard Carapaz en las etapas de montaña.

Un auto fue abandonado luego de un accidente de tránsito en el norte de Quito, uno de los cuatro siniestros en Ecuador.
Alexis Sinchire

Richard Carapaz (Education-EasyPost) fue uno de los protagonistas de la etapa 14 del Tour de Francia disputado este sábado 18 de julio de 2026, en la que se consolidó en la pelea por el premio de montaña y escaló cuatro puestos en la clasificación general.

Richard Carapaz pugna por el premio de montaña

La etapa 14 del Tour de Francia fue una jornada de montaña pura que desafió al pelotón con más de 3 800 metros de desnivel en los que Richard Carapaz se mostró sólido durante los 153,3 km de recorrido entre las localidades de Mulhouse y Le Markstein Fellering.

Carapaz, a falta de 10 km para llegar a la meta, se mantuvo como líder de la etapa, pero no pudo resistir el ataque de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG), ganador del día, líder y máximo favorito para ganar la edición 2026.

Antes de esta etapa, el pedalista ecuatoriano empezó en la casilla 19 en la clasificación general con un tiempo de 47h36‘14’‘ a +17’43‘’ de Pogačar, que se encamina a ganar su quinto Tour luego de haberlo hecho en 2020, 2021, 2024 y 2025.

Tras su extraordinaria etapa en la que terminó en la octava casilla, escaló al puesto 15. Se consolidó como el tercer mejor latinoamericano de la general, solo por detrás del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y del colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team), ganador de esta competencia en 2019.

En la clasificación de la montaña conservó el tercer lugar luego de sumar 19 puntos para completar 38. El propio Pogačar es primero con 52 y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), segundo con 43.

Carapaz advierte que peleará por ganar una etapa

Antes de comenzar el recorrido de la etapa 14, Carapaz habló brevemente con la cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión del Tour de Francia para Latinoamérica, en la que dejó claro que su objetivo es seguir siendo uno de los protagonistas.

Indicó que la etapa 14 era ideal para “probar” y sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan seguir de cerca al líder de la montaña. “(…) Va a ser vital; mientras más puntos podamos obtener en el camino, va a ser mejor”, dijo.

Consultado sobre cómo se encontraba físicamente, enfatizó que está “bastante bien” y con la mentalidad de subirse a lo más alto del podio en una de las etapas que faltan por disputarse en la carrera que es considerada como la más exigente del ciclismo.

“Estoy bastante bien, tengo las piernas para intentar buscar una etapa; esa es la motivación de todos los días”, sentenció el ganador del Giro de Italia en 2019 y de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020+1.

Clasificación etapa 14

Pos.CiclistaEquipoTiempoDiferencia
1T. PogačarUAE Team Emirates XRG04h 00′ 07”GANADOR
2I. Del ToroUAE Team Emirates XRG04h 00′ 45”+ 00′ 38”
3P. SeixasDecathlon CMA CGM Team04h 00′ 45”+ 00′ 38”
4J. VingegaardTeam Visma | Lease a Bike04h 00′ 51”+ 00′ 44”
5R. EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe04h 00′ 55”+ 00′ 48”
6J. AyusoLidl-Trek04h 00′ 57”+ 00′ 50”
7F. LipowitzRed Bull – Bora – Hansgrohe04h 00′ 57”+ 00′ 50”
8R. CarapazEF Education – EasyPost04h 01′ 25”+ 01′ 18”
9T. JohannessenUno-X Mobility04h 01′ 47”+ 01′ 40”
10M. SkjelmoseLidl-Trek04h 01′ 47”+ 01′ 40”

Clasificación general

Pos.CiclistaEquipoTiempoDiferencia
1T. PogačarUAE Team Emirates XRG51h 18′ 28”
2J. VingegaardTeam Visma | Lease a Bike51h 22′ 58”+ 04′ 30”
3R. EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe51h 23′ 32”+ 05′ 04”
4P. SeixasDecathlon CMA CGM Team51h 23′ 47”+ 05′ 19”
5J. AyusoLidl-Trek51h 23′ 50”+ 05′ 22”
6F. LipowitzRed Bull – Bora – Hansgrohe51h 24′ 12”+ 05′ 44”
7I. Del ToroUAE Team Emirates XRG51h 24′ 18”+ 05′ 50”
8M. SkjelmoseLidl-Trek51h 26′ 03”+ 07′ 35”
9T. PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team51h 26′ 27”+ 07′ 59”
10L. MartinezBahrain Victorious51h 26′ 53”+ 08′ 25”
11E. BernalNetcompany INEOS Cycling Team51h 34′ 23”+ 15′ 55”
12J. JegatTotalEnergies51h 34′ 31”+ 16′ 03”
13I. Van WilderSoudal Quick-Step51h 34′ 51”+ 16′ 23”
14T. JohannessenUno-X Mobility51h 35′ 08”+ 16′ 40”
15R. CarapazEF Education – EasyPost51h 37′ 39”+ 19′ 11”

Clasificación del premio de la montaña

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1T. PogačarUAE Team Emirates XRG52 pts
2V. Paret-PeintreSoudal Quick-Step43 pts
3R. CarapazEF Education – EasyPost38 pts
4J. VingegaardTeam Visma | Lease a Bike35 pts
5P. SeixasDecathlon AG2R La Mondiale Team24 pts

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