Caída masiva en etapa 12 del Tour de Francia, ¿qué pasó con Carapaz?

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz corrió la etapa 12 del Tour de Francia durante este 12 de julio del 2026 y cruzó la meta en puesto 66. Los tiempos finales. sin embargo, se neutralizaron por una caída masiva la clasificación de la ‘Locomotora’ en la tabla general no se vio alterada.

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¿Cómo se encuentra Richard Carapaz en el Tour de Francia?

Con más de la mitad del Tour de Francia transcurrido, 12 de 21 etapas, Richard Carapaz se encuentra en el puesto 18 de la clasificación. El ecuatoriano cronometra un tiempo general de 43 horas, 20 minutos y 14 segundos de recorrido.

El líder del Tour, Tadej Pogacar, le saca a Carapaz una ventaja de 17 minutos y 56 segundos. El tricolor es quien tiene los mejores resultados de su equipo, el EF Education Easypost.

Pese a su presente en la tabla de paso, Carapaz se encuentra en el podio de otro escalafón. El tricolor es tercero en la clasificación de montaña con 19 unidades, está a 8 de Jonas Vingegaard -segundo- y a 23 de Tadej Pogacar, líder.

Así fue la etapa 12 del Tour de Francia con Richard Carapaz y la caída masiva

El ganador de la etapa 12 fue el belga Tim Merlier tras cruzar 179,1 kilómetros de ruta. La carrera se disputó entre las localidades de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saone. Pese a la neutralización de tiempos, este consiguió ser el primer tras vencer a Olav Kooij y Jasper Philipsen en el sprint final.

Tal paridad en cuanto a los tiempos se dio por una caída a 500 metros de la meta y dentro de la zona para esprint. Por tal razón, al cruzar la meta se fija el tiempo con el que contaba el pelotón al momento del incidente y se evita perjudicar a los corredores en la tabla general.

Entre los más afectados por la colisión estuvo el colombiano Fernando Gaviria, quien abandonó la competencia tras una fractura de clavícula. Richard Carapaz no estuvo involucrado y terminó la etapa con normalidad.

¿Cómo será la etapa 13 del Tour de Francia?

El viernes 17 de julio se llevará a cabo la etapa 13 del tour de Francia, la más larga de todo el evento. Esta cuenta con un total de 205.8 kilómetros de ruta y se llevará a cabo entre los sectores de Dole y Belfort.

Alrededor de los primeros 150 kilómetros de la etapa serán con llanos, sin embargo, en el tramo final pueden sacar ventaja los escaladores. En aquel tramo habrán dos puertos de montaña, uno de tercera categoría y otro de primera, a 30 kilómetros de la meta.

Pese a la presencia de las dos subidas, Carapaz aún no puede ponerse como líder de montaña. En caso de pasar primero por ambas zonas, este puede sumar 12 puntos y ,como máximo, llegar a 31 en la clasificación. Sin embargo, puede arrebatarle el segundo puesto a Vingegaard.