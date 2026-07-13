Tour de Francia: el gran reto de Richard Carapaz en la etapa 10

Richard Carapaz y Jefferson Cepeda continúan su participación en el Tour de Francia 2026. Este 13 de julio, los ciclistas ecuatorianos tuvieron su primera jornada de descanso antes de enfrentar la etapa 10 que será clave en las aspiraciones de la ‘Locomotora del Carchi’.

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¿Cuándo compite Richard Carapaz?

La etapa 10 del Tour de Francia se disputará el 14 de julio de 2026 entre Aurillac y Le Lioran, sobre un recorrido de 166,6 kilómetros.

Será una jornada de montaña con siete puertos puntuables, un escenario ideal para las aspiraciones de Richard Carapaz, quien buscará ser protagonista.

Se trata de una etapa clave para ‘Richie’, que intentará recuperar terreno y pelear por el triunfo en la alta montaña.

Richard Carapaz en la general del Tour de Francia

Carapaz, quien lidera el EF Education-EasyPost, se encuentra en el puesto 23 de la clasificación general, a 15 minutos y 24 segundos del esloveno Tadej Pogačar, líder y favorito para ganar de la competencia

Por su parte, Jefferson Cepeda, del Movistar Team, ocupa la casilla 84, a 1 hora, 28 minutos y 39 segundos del líder.

Para Cepeda, de 30 años, esta representa su primera participación en el Tour de Francia. Anteriormente, había competido en una edición del Giro de Italia y cuatro Vueltas a España. Nacido en Playón de San Francisco, Sucumbíos, cumple así su sueño ciclista ecuatoriano al debutar en la Grande Boucle.

Richard Carapaz

Carapaz sigue ampliando su legado como el ciclista ecuatoriano con más participaciones en grandes vueltas. Este es su quinto Tour de Francia, sumando a su historial cuatro Giros de Italia y seis Vueltas a España. Además, ha subido al podio en todas estas competencias: fue campeón del Giro, subcampeón de la Vuelta y tercero en el Tour.

El objetivo de Carapaz

En esta edición del Tour de Francia, el principal objetivo del campeón olímpico es luchar por una victoria de etapa en la montaña. También busca recuperar la clasificación del mejor escalador, un logro que ya obtuvo en 2024. Por otro lado, Cepeda podría tener mayor libertad para buscar protagonismo en las escapadas, especialmente tras la salida de su líder Cian Uijtdebroeks durante la sexta etapa.

Una primera semana desgastante

Pocas veces el pelotón del Tour de Francia había esperado con tanta expectativa una jornada de descanso. Las altas temperaturas y el intenso ritmo impuesto por el UAE Team Emirates-XRG con Pogačar transformaron los primeros nueve días en una auténtica prueba de resistencia.

Estrategias para las próximas etapas

Los corredores descansan este lunes en Cantal, Macizo Central, antes de enfrentar las etapas del Jura y los Vosgos. Esta pausa también permite a los equipos reorganizar sus estrategias para desafiar el dominio de Pogačar. Actualmente, él lidera la general con una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard y 3:27 respecto a Isaac del Toro.

Pelea por el podio

La lucha por el podio promete emociones intensas. El belga Remco Evenepoel marcha cuarto, a solo tres segundos del tercer puesto; mientras que Juan Ayuso está cuatro segundos más atrás. Además, Paul Seixas y Florian Lipowitz permanecen al acecho, a 3:55 y 4:00 del líder respectivamente.