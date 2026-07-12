Richard Carapaz recuperó terreno en Tour de Francia; así fue la etapa 9

Richard Carapaz volvió a ganar terreno en el Tour de Francia 2026. El ciclista ecuatoriano aprovechó el regreso de un recorrido más exigente para escalar dos posiciones en la clasificación general tras la disputa de la novena etapa, antes del primer día de descanso de la competencia.

La jornada fue conquistada por el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), quien se impuso en un reducido esprint entre cuatro escapados para sumar su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia.

Más noticias:

Van der Poel ganó una etapa especial

Van der Poel completó los 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel en 3 horas, 27 minutos y 51 segundos, superando en el sprint final al noruego Tobias Johannessen, al británico Tom Pidcock y al francés Émilien Jeannière Baudin.

El triunfo tuvo un significado especial para el neerlandés, quien rindió homenaje a su abuelo, la leyenda del ciclismo francés Raymond Poulidor, uno de los grandes ídolos de la historia del Tour.

La fuga logró resistir el ataque del pelotón y cruzó la meta apenas seis segundos antes del grupo principal.

Richard Carapaz recuperó terreno

Richard Carapaz fue el mejor ecuatoriano de la jornada.

El corredor del EF Education-EasyPost cruzó la meta en el puesto 26, dentro del pelotón perseguidor y a solo seis segundos del ganador de la etapa.

Gracias a ese resultado, el carchense recuperó dos posiciones en la clasificación general y pasó del puesto 25 al 23, manteniéndose a 15 minutos y 24 segundos del líder del Tour.

Por su parte, Jefferson Cepeda también llegó con el pelotón principal y finalizó en la posición 112.

Sin embargo, el ciclista del Movistar Team perdió seis lugares en la clasificación general y ahora ocupa el puesto 84, a 1 hora, 28 minutos y 39 segundos del liderato.

Te puede interesar: Richard Carapaz completa una sólida etapa 5 en el Tour de Francia 2026

Pogačar sigue firme con el maillot amarillo

La clasificación general no sufrió cambios entre los primeros puestos.

El esloveno Tadej Pogačar continúa como líder del Tour de Francia con un tiempo acumulado de 32:17:04, seguido por Jonas Vingegaard, mientras que Juan Ayuso, Remco Evenepoel y otros favoritos permanecen en la pelea por el podio.

El UAE Team Emirates controló el ritmo del pelotón durante toda la jornada y permitió que la escapada nunca representara una amenaza para el liderato de Pogačar.

Llega el primer día de descanso

Tras nueve etapas de competencia, el Tour de Francia 2026 tendrá este lunes 13 de julio su primer día de descanso.

La carrera se reanudará el martes con una nueva etapa de montaña, en la que Richard Carapaz buscará seguir recuperando posiciones y acercarse al grupo de los principales candidatos al podio.